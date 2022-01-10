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Полиция обнаружила подозрительный пакет в "заминированном" торговом центре
Полиция обнаружила подозрительный пакет в "заминированном" торговом центре
Подозрительный пакет найден полицейскими во время проверки торгового центра.
2022-01-10T16:54+0200
2022-01-10T17:28+0200
полиция
бомба
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Полицейские обнаружили подозрительный пакет, оставленный без присмотра во время проверки торгового центра MallDova, после сообщения о его минировании. Его вывезли на загородный полигон. В результате проверки в нем не обнаружили взрывоопасных объектов. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.В пакете обнаружили коробку, в которой не было ничего взрывоопасного.Полиция продолжает проверки в торговом центре, в том числе работает над установлением лица, приславшего сообщение о минировании.
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Евгений Чебан
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полиция, бомба, в молдове, молдова

Полиция обнаружила подозрительный пакет в "заминированном" торговом центре

16:54 10.01.2022 (обновлено: 17:28 10.01.2022)
© Sputnik / OsmatescoСообщение о бомбе в одном из ТЦ Кишинева
Сообщение о бомбе в одном из ТЦ Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 10.01.2022
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Подозрительный пакет найден полицейскими во время проверки торгового центра.
КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Полицейские обнаружили подозрительный пакет, оставленный без присмотра во время проверки торгового центра MallDova, после сообщения о его минировании. Его вывезли на загородный полигон. В результате проверки в нем не обнаружили взрывоопасных объектов. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.

"Наши коллеги обнаружили на месте подозрительный пакет, оставленный без присмотра. Его вывезли за город для обезвреживания, учитывая, что после некоторых проверок специальными приборами он оказался подозрительным", – говорится в сообщении ведомства.

В пакете обнаружили коробку, в которой не было ничего взрывоопасного.
Полиция продолжает проверки в торговом центре, в том числе работает над установлением лица, приславшего сообщение о минировании.
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