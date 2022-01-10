https://ru.sputnik.md/20220110/politsiya-podozritelnyy-paket-47899888.html

Полиция обнаружила подозрительный пакет в "заминированном" торговом центре

Полиция обнаружила подозрительный пакет в "заминированном" торговом центре

Подозрительный пакет найден полицейскими во время проверки торгового центра.

2022-01-10T16:54+0200

2022-01-10T16:54+0200

2022-01-10T17:28+0200

полиция

бомба

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Полицейские обнаружили подозрительный пакет, оставленный без присмотра во время проверки торгового центра MallDova, после сообщения о его минировании. Его вывезли на загородный полигон. В результате проверки в нем не обнаружили взрывоопасных объектов. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.В пакете обнаружили коробку, в которой не было ничего взрывоопасного.Полиция продолжает проверки в торговом центре, в том числе работает над установлением лица, приславшего сообщение о минировании.

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

полиция, бомба, в молдове, молдова