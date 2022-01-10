https://ru.sputnik.md/20220110/posledstviya-pogromy-kazakhstan-taraz-47903759.html

Последствия погромов в Казахстане: как выглядит Тараз после поджогов и грабежей

Последствия погромов в Казахстане: как выглядит Тараз после поджогов и грабежей

Последствия погромов в Казахстане: как выглядит Тараз после поджогов и грабежей

2022-01-10T18:50+0200

2022-01-10T18:50+0200

2022-01-10T18:53+0200

видео

в мире

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0a/47898719_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f569ddb3a0e96fffd65d71e395c16213.jpg

Во время беспорядков в Казахстане в городе Тараз протестующие сожгли множество автомобилей и разгромили здания государственных структур. Пострадали от рук злоумышленников и офис правящей партии Казахстана Nur Otan, и три отдела полиции, и здание акимата (мэрии города).Казахстанский телеканал "Хабар 24" сообщил, что в ходе столкновений, происходивших в городе, правоохранители ликвидировали около десяти преступников, а также задержали 153 человека. У многих из них было изъято оружие.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В субботу, 8 января, Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак.

казахстан

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, казахстан, видео