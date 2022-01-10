https://ru.sputnik.md/20220110/premier-energy-povyshenie-tarif-elektroenergia-na-85-protsentov-47890570.html

Premier Energy требует повысить тариф на электроэнергию на 85 процентов

Premier Energy требует повысить тариф на электроэнергию на 85 процентов

Поставщик электроэнергии в центральных и южных районах Молдовы Premier Energy потребовала от Национального агентства по регулированию в энергетике повысить тариф на электроэнергию.

2022-01-10T12:22+0200

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2022-01-10T12:32+0200

тариф

тарифы на электроэнергию

общество

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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Premier Energy требует повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей с 1,51 лея за кВт/ч до 2,79 лея/кВтч с 1 февраля 2022 года. Запрос Premier Energy опубликован на сайте НАРЭ.Причиной, по которой Premier Energy требует повышения тарифа на электроэнергию, является увеличение компанией Energocom цены на электроэнергию, поставленную в период с ноября по декабрь, на 96%, до 2,42 лея кВт/ч и 86% соответственно с 1 января 2022 года, до 2,29 лея кВт/ч."Финансовые отклонения от повышения стоимости электроэнергии приводят к увеличению стоимости покупки электроэнергии на 500 миллионов леев в период с ноября 2021 года по март 2022 года, или на 100 миллионов леев в месяц, что затрудняет выполнение платежей за купленную электроэнергию", — говорится в сообщении Premier Energy.Как говорится в запросе, к концу декабря 2021 года финансовые отклонения компании составили 153,8 миллиона леев.Еще одна причина, по которой Premier Energy требует повышения тарифа на электроэнергию, — это 100-процентное увеличение закупаемой на Украине электроэнергии с сентября 2021 года.Таким образом, Premier Energy предлагает утвердить с 1 февраля 2022 года следующие тарифы:В настоящее время тариф для населения составляет 1,51 лея/кВтч, или, если запрос Premier Energy будет принят НАРЭ, цена достигнет 2,79 лея/кВтч.

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https://ru.sputnik.md/20211220/evrope-tseny-na-elektroenergiyu-prevysili-400-evro-za-megavatt-47377609.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

тариф, тарифы на электроэнергию