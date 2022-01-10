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Самый точный прогноз погоды: всю неделю будет холодно
Самый точный прогноз погоды: всю неделю будет холодно
Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первые дни нового года и на Рождество.
2022-01-10T07:00+0200
2022-01-10T07:00+0200
в молдове
синоптики
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Облачно с прояснениями, ночью местами слабые осадки смешанного характера, днем без существенных осадков. Местами слабый гололед и туман, на дорогах гололедица.Ветер северный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от –3 до +2.Точный прогноз погоды в Кишиневе 10 января: днем – от +1 до +3, ночью – от –1 до +1 градуса.Во вторник, 11 января, и до конца недели дневная температура воздуха будет сохраняться в пределах от 0 до –5 градусов по Цельсию. Ночью ожидаются морозы от –6 до –11 градусов.Праздники и народные приметыПравославная церковь 10 января почитает память праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня, преподобного Игнатия Ломского, Ярославского, апостола от 70 Никанора диакона, мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных и там же вне церкви пострадавших.Согласно народным приметам, если в этот день установилась безветренная погода, то это к хорошему урожаю. Считалось, если сыграть свадьбу 10 января, то брак будет счастливым. Люди верили, что если человек родился в этот день, то он будет любить домашний уют, а значит, окажется прекрасным хозяином. Таким людям в качестве талисмана рекомендуют носить халцедон.
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Александр Исаев
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в молдове, синоптики, прогноз погоды, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: всю неделю будет холодно

07:00 10.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausЗимний Кишинев
Зимний Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 10.01.2022
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Александр Исаев
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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Облачно с прояснениями, ночью местами слабые осадки смешанного характера, днем без существенных осадков. Местами слабый гололед и туман, на дорогах гололедица.
Ветер северный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от –3 до +2.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 10 января: днем – от +1 до +3, ночью – от –1 до +1 градуса.
Во вторник, 11 января, и до конца недели дневная температура воздуха будет сохраняться в пределах от 0 до –5 градусов по Цельсию. Ночью ожидаются морозы от –6 до –11 градусов.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 10 января почитает память праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня, преподобного Игнатия Ломского, Ярославского, апостола от 70 Никанора диакона, мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных и там же вне церкви пострадавших.
Согласно народным приметам, если в этот день установилась безветренная погода, то это к хорошему урожаю. Считалось, если сыграть свадьбу 10 января, то брак будет счастливым. Люди верили, что если человек родился в этот день, то он будет любить домашний уют, а значит, окажется прекрасным хозяином. Таким людям в качестве талисмана рекомендуют носить халцедон.
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