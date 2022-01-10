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https://ru.sputnik.md/20220110/putin-situatsia-kazakhstan--stsenarii-tsvetnye-revolyutsii-47886517.html
Путин – о ситуации в Казахстане: не позволим реализовывать сценарии цветных революций
Путин – о ситуации в Казахстане: не позволим реализовывать сценарии цветных революций
Путин – о ситуации в Казахстане: не позволим реализовывать сценарии цветных революций
2022-01-10T10:49+0200
2022-01-10T10:57+0200
владимир путин
казахстан
сценарий
революция
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КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Страны ОДКБ не позволят раскачивать ситуацию у себя дома, реализовывать сценарии цветных революций, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает РИА Новости."Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом", - сказал Путин на саммите ОДКБ. Президент России добавил, что всем известно, что путем использования интернет-коммуникаций и социальных сетей продолжают предприниматься попытки вовлечения граждан в протестные акции, которые являются предтечей нападения террористов."Мы наблюдаем в Казахстане агрессию международного терроризма, боевики проходили обучение и "горячие точки", - заявил президент РФ Владимир Путин."Мы наблюдаем (в Казахстане - ред.) именно агрессию международного терроризма. Откуда взялись эти банды вооруженных людей, прошедшие подготовку в зарубежных центрах и явно имеющие опыт боевых действий в "горячих точках" планеты?" - сказал Путин, выступая на внеочередном саммите ОДКБ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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владимир путин, казахстан, сценарий, революция

Путин – о ситуации в Казахстане: не позволим реализовывать сценарии цветных революций

10:49 10.01.2022 (обновлено: 10:57 10.01.2022)
© Sputnik / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК
Президент РФ В. Путин провел совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК - Sputnik Молдова, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Михаил Метцель
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В Казахстане наблюдается агрессия международного терроризма.
КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Страны ОДКБ не позволят раскачивать ситуацию у себя дома, реализовывать сценарии цветных революций, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает РИА Новости.
"Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций", - сказал Путин.
"Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом", - сказал Путин на саммите ОДКБ.
Президент России добавил, что всем известно, что путем использования интернет-коммуникаций и социальных сетей продолжают предприниматься попытки вовлечения граждан в протестные акции, которые являются предтечей нападения террористов.
"Мы наблюдаем в Казахстане агрессию международного терроризма, боевики проходили обучение и "горячие точки", - заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы наблюдаем (в Казахстане - ред.) именно агрессию международного терроризма. Откуда взялись эти банды вооруженных людей, прошедшие подготовку в зарубежных центрах и явно имеющие опыт боевых действий в "горячих точках" планеты?" - сказал Путин, выступая на внеочередном саммите ОДКБ.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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