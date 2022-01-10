https://ru.sputnik.md/20220110/rospotrebnadzor-deltakron-laboratornaea-oshibka-47889737.html

Роспотребнадзор: "дельтакрон" может оказаться лабораторной ошибкой

Роспотребнадзор: "дельтакрон" может оказаться лабораторной ошибкой

Штамм коронавируса "дельтакрон", возможно, появился в результате случайного загрязнения одних образцов другими в лаборатории

2022-01-10T15:30+0200

2022-01-10T15:30+0200

2022-01-10T15:30+0200

коронавирус

роспотребнадзор

лаборатория

ошибка

штаммы

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КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Обнаруженный штамм коронавируса "дельтакрон", возможно, появился в результате случайного загрязнения одних образцов другими в лаборатории, передает РИА Новости. Руководитель научной группы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что "дельтакрон" пока рано называть новым вариантом коронавируса."В СМИ недавно появилась информация о выявлении кипрскими учеными нового штамма коронавируса, который сочетает в себе мутации как "дельты", так и "омикрона", и уже прозванного в обиходе "дельтакрон". В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового "варианта" коронавируса. В кавычки слово "вариант" я взял потому, что при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими", - сказал Хафизов журналистам.Он пояснил, что при несоблюдении ряда правил работы в лаборатории можно получить такую "смесь" вариантов, и если затем анализ проводился недостаточно опытным специалистом, то и результирующие геномы могут содержать признаки обоих штаммов."По этой причине пока преждевременно говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин. Сначала нужно понять - новый ли это гибрид, или все же была лабораторная контаминация. Тем более, что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего", - подчеркнул Хафизов.Новый штамм коронавируса "дельтакрон", являющийся гибридом штаммов "дельта" и "омикрон", выявлен кипрскими учеными.Сообщается, что у нового варианта генетическая основа как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций – такие же, как у омикрон-штамма.

https://ru.sputnik.md/20220108/uchenye-kipre-novyy-shtamm-koronavirusa-deltakron-47863694.html

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роспотребнадзор, лаборатория, ошибка, штаммы