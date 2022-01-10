https://ru.sputnik.md/20220110/rossiya-evakuirovala-avstria-vengria-47902396.html
Россия эвакуировала из Казахстана граждан Австрии и Венгрии
Россия эвакуировала из Казахстана граждан Австрии и Венгрии
Несколько дипломатических работников – шесть граждан Венгрии и пять граждан Австрии – смогли покинули Алма-Ату на организованных российской стороной эвакуационных рейсах.
2022-01-10T17:52+0200
2022-01-10T17:52+0200
2022-01-10T17:58+0200
в мире
казахстан
эвакуация
алма-ата
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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Несколько дипломатических работников – шесть граждан Венгрии и пять граждан Австрии – смогли покинули Алма-Ату на организованных российской стороной эвакуационных рейсах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консула-советника генерального консульства России в Алма-Ате Владимира Малышева.Кроме того, по его информации, была продолжена эвакуация россиян, граждан Белоруссии и Казахстана, имеющих вид на жительство в РФ, либо обучающихся в России.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В субботу, 8 января, Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак.
https://ru.sputnik.md/20220109/samolety-minoborony-alma-ata-47877423.html
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в мире, казахстан, эвакуация, алма-ата
Россия эвакуировала из Казахстана граждан Австрии и Венгрии
17:52 10.01.2022 (обновлено: 17:58 10.01.2022)
Россия организовала эвакуационные рейсы, благодаря которым несколько дипломатических работников из Венгрии и Австрии смогли покинуть Казахстан.
КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik.
Несколько дипломатических работников – шесть граждан Венгрии и пять граждан Австрии – смогли покинули Алма-Ату на организованных российской стороной эвакуационных рейсах. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на консула-советника генерального консульства России в Алма-Ате Владимира Малышева.
"Сегодня шесть граждан Венгрии и пять Австрии улетели", – заявил он информагентству.
Кроме того, по его информации, была продолжена эвакуация россиян, граждан Белоруссии и Казахстана, имеющих вид на жительство в РФ, либо обучающихся в России.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В субботу, 8 января, Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак.