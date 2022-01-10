https://ru.sputnik.md/20220110/rukhnuli-stolb-viaduk-otvet-meria-kishinev-47885514.html
Почему рухнули столбы на виадуке: ответ мэрии Кишинева
Почему рухнули столбы на виадуке: ответ мэрии Кишинева
Группа специалистов проведет экспертизу линий электропередач на виадуке и на улице Дачия.
2022-01-10T10:40+0200
2022-01-10T10:40+0200
2022-01-10T10:40+0200
троллейбус
виадук
кишинев
мэрия
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КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Столбы контактной сети троллейбусов, которые рухнули в воскресенье, 9 января, были установлены в 1980-х годах и рухнули из-за химикатов, применяемых в антигололедном материале, который ежегодно разбрасывается в холодное время года. Об этом сообщил начальник Главного управления общественного транспорта и коммуникаций Кишинева Виталие Михалаке.Он уточнил, что на первом этапе, на месте был проведен визуальный осмотр. Михалаке сказал, что в понедельник эксперты отправятся на детальную экспертизу по поводу того, как расположить опоры на этом мосту. Глава управления общественного транспорта также заявил, что функциональное состояние моста удовлетворительное.Он добавил, что в этом году состояние всех мостов в Кишиневе будет оцениваться экспертами на республиканском уровне. Для этого в муниципальном бюджете предусмотрены финансовые средства для скорейшего начала работ по инвентаризации и экспертизе.Напоминаем, что 9 января на виадуке в Кишиневе рухнули столбы контактной сети троллейбусов. Провода были оборваны в обоих направлениях. Таким образом, было ограничено движение троллейбусов, в обоих направлениях. Движение транспорта было восстановлено после 21.35.
https://ru.sputnik.md/20220109/viaduk-stolby-trolleybusy-47874331.html
кишинев
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троллейбус, виадук, кишинев, мэрия
Почему рухнули столбы на виадуке: ответ мэрии Кишинева
Группа специалистов проведет экспертизу линий электропередач на виадуке и на улице Дачия.
КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Столбы контактной сети троллейбусов, которые рухнули в воскресенье, 9 января, были установлены в 1980-х годах и рухнули из-за химикатов, применяемых в антигололедном материале, который ежегодно разбрасывается в холодное время года. Об этом сообщил начальник Главного управления общественного транспорта и коммуникаций Кишинева Виталие Михалаке.
"За столбами следили. Но из-за обработки в холодное время года противоскользящим материалом, в том числе агрессивными для металла веществами, они подверглись эрозии", — заявил Михалаке на еженедельном заседании мэрии.
Он уточнил, что на первом этапе, на месте был проведен визуальный осмотр. Михалаке сказал, что в понедельник эксперты отправятся на детальную экспертизу по поводу того, как расположить опоры на этом мосту. Глава управления общественного транспорта также заявил, что функциональное состояние моста удовлетворительное.
"Ранее экспертизы проводились с участием специалистов, которые занимаются такими проверками на национальном уровне", — сказал глава ведомства.
Он добавил, что в этом году состояние всех мостов в Кишиневе будет оцениваться экспертами на республиканском уровне. Для этого в муниципальном бюджете предусмотрены финансовые средства для скорейшего начала работ по инвентаризации и экспертизе.
Напоминаем, что 9 января на виадуке в Кишиневе рухнули столбы контактной сети троллейбусов. Провода были оборваны в обоих направлениях. Таким образом, было ограничено движение троллейбусов, в обоих направлениях. Движение транспорта было восстановлено после 21.35.