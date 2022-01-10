https://ru.sputnik.md/20220110/rukhnuli-stolb-viaduk-otvet-meria-kishinev-47885514.html

Почему рухнули столбы на виадуке: ответ мэрии Кишинева

Почему рухнули столбы на виадуке: ответ мэрии Кишинева

Группа специалистов проведет экспертизу линий электропередач на виадуке и на улице Дачия.

2022-01-10T10:40+0200

2022-01-10T10:40+0200

2022-01-10T10:40+0200

троллейбус

виадук

кишинев

мэрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0a/47882971_0:0:2869:1614_1920x0_80_0_0_8971c12f34e0092cf7591957bdeb91fe.jpg

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Столбы контактной сети троллейбусов, которые рухнули в воскресенье, 9 января, были установлены в 1980-х годах и рухнули из-за химикатов, применяемых в антигололедном материале, который ежегодно разбрасывается в холодное время года. Об этом сообщил начальник Главного управления общественного транспорта и коммуникаций Кишинева Виталие Михалаке.Он уточнил, что на первом этапе, на месте был проведен визуальный осмотр. Михалаке сказал, что в понедельник эксперты отправятся на детальную экспертизу по поводу того, как расположить опоры на этом мосту. Глава управления общественного транспорта также заявил, что функциональное состояние моста удовлетворительное.Он добавил, что в этом году состояние всех мостов в Кишиневе будет оцениваться экспертами на республиканском уровне. Для этого в муниципальном бюджете предусмотрены финансовые средства для скорейшего начала работ по инвентаризации и экспертизе.Напоминаем, что 9 января на виадуке в Кишиневе рухнули столбы контактной сети троллейбусов. Провода были оборваны в обоих направлениях. Таким образом, было ограничено движение троллейбусов, в обоих направлениях. Движение транспорта было восстановлено после 21.35.

https://ru.sputnik.md/20220109/viaduk-stolby-trolleybusy-47874331.html

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

троллейбус, виадук, кишинев, мэрия