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Рябков: переговоры по гарантиям безопасности были сложными и конкретными
© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSEWendy Sherman și Serghei Reabkov
© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE
В Женеве завершились переговоры России и США по гарантиям безопасности.
КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, который представлял на переговорах российскую сторону. Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
"Вчера вечером и сегодня в течение полного рабочего дня в Женеве прошли переговоры по российской инициативе по гарантиям безопасности. Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы", – сказал Рябков в ходе брифинга по итогам встречи.
Он отметил, что США серьезно подошли к предложениям России по гарантиям безопасности и "провела их углубленную проработку".
Рябков также рассказал, что в ходе переговоров российская сторона представила "детальнейшим образом логику и содержательную часть" предложений России, объяснила, почему "получение правовых гарантий нерасширения НАТО – это абсолютный императив".
При этом замглавы МИД РФ заявил, что НАТО должна отказаться от "освоения территории" государств, вступивших в альянс после 1997 года.
"Мы четко отфиксировали, что без продвижения по этим трем ключевым направлениям (получение правовых гарантий нерасширения НАТО и неразмещения ударных средств у российских рубежей, а также прекращение освоения территорий вступивших в НАТО государств – ред.) ... работа по другим аспектам, при всей ее важности, будет под вопросом", – подчеркнул Рябков.
Россия и США затронули в ходе переговоров в Женеве также и вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), но этот вопрос не был главным.
"Времени на обсуждение того, к примеру, что последует за истекающим уже через четыре с небольшим года Договором по СНВ, какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности. Все это было затронуто сегодня, но занимало отнюдь не главное место", – заявил Рябков.
Он также заявил, что Россия призывает США к максимальной ответственности, нельзя недооценивать риски военной конфронтации.
"Мы призываем США к максимальной ответственности в нынешний момент, риски связанные с возможным усилением конфронтации недооценивать нельзя", – сказал он в ходе брифинга.
Рябков заявил, что РФ не видит, что с американской стороны есть готовность решать главные для России вопросы по гарантиям безопасности так, что это устроит Москву.
"Главные вопросы подвешены, и мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе", – сказал он.
"Главные вопросы подвешены, и мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе", – сказал он.
Замглавы МИД России заявил, что с дальнейшими шагами РФ определится после переговоров с НАТО 12 января и 13 января на площадке ОБСЕ.
"Мы завершили полтора дня дискуссий констатацией, рискну даже сказать совместной констатацией того, что о дальнейших шагах и о перспективах всей этой работы мы будем судить и принимать соответствующие решения по итогам мероприятий, которые еще предстоят в ближайшие дни, а именно: мероприятия в Брюсселе 12 января, где мы встретимся с натовцами в коллективном формате, и заседание постоянного совета ОБСЕ на следующий день, 13 января", – сказал Рябков.
"После этого станет понятнее, есть ли основа для того, чтобы предложить руководству принять то или иное политическое решение в пользу продолжения этого процесса, если да, то в каком формате", – добавил он.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. После этого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия–НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Проект договора о гарантиях безопасности между РФ и США
Проект договора о гарантиях безопасности между РФ и США