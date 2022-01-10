https://ru.sputnik.md/20220110/snaryadi-bomba-vov-obezvredili-saper-47886237.html

Сколько снарядов и бомб времен ВОВ обезвредили саперы в прошлом году

Сколько снарядов и бомб времен ВОВ обезвредили саперы в прошлом году

Саперы национальной армии подвели итоги года.

2022-01-10T11:16+0200

2022-01-10T11:16+0200

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разминирование

саперы

бомбы

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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. В течение 2021 года саперы Национальной армии из кишиневского, бельцкого и кагульского гарнизонов обнаружили и уничтожили 1335 взрывоопасных предметов и 27 868 патронов по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.По словам подполковника инженерной службы Игоря Ливицкого, в прошлом году чаще всего военных инженеров вызывали в Штефан-Водэ, Оргеевском и Унгенском районах.Источник уточнил, что самые крупные операции были проведены в населенных пунктах Раскайцы и Новые Раскайцы Штефан-Водского района, где солдаты саперного батальона "Кодру" обнаружили и обезвредили в общей сложности 571 взрывоопасный предмет и более 14 300 патронов.В этот же период в село Плоп-Штюбей Каушанского района была запрошена бригада инженеров мотопехотной бригады "Штефан чел Маре". Там военные обнаружили 198 взрывчатых веществ и 1100 патронов.В то же время саперы мотопехотной бригады "Дачия" отреагировали на вызов из села Новая Ивановка и Липовены Чимишлийского района, где после сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ было обнаружено 32 боеприпаса, которые были уничтожены в учебном центре подразделения.Следует отметить, что среди обнаруженных в 2021 году взрывоопасных предметов были противопехотные и противотанковые мины, ручные гранаты, запалы УЗРГМ, гранатометы, артиллерийские снаряды и авиабомбы.Все боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны и представляли повышенный риск для жизни. Они были уничтожены в безопасных условиях.

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

разминирование, саперы, бомбы