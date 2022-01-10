https://ru.sputnik.md/20220110/soobschenie-bomba-kishinev-47899434.html

Сообщение о бомбе в одном из ТЦ в Кишиневе: вой сирен, эвакуация и оцепление

Сообщение о бомбе в одном из ТЦ в Кишиневе: вой сирен, эвакуация и оцепление

Смотрите на видео, как проходит спецоперация по проверке здания торгового центра MallDova, которое, как сообщил неизвестный, заминировано.

2022-01-10T16:46+0200

2022-01-10T16:46+0200

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видео

молдова

торговый центр

минирование

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Посетителей и сотрудников торгового центра MallDova эвакуировали в понедельник из-за сообщения о бомбе. Звонок о том, что ТЦ заминирован, поступил в полицию около 14.00.Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы, на место прибыли саперы и спасатели.Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.Две недели назад полиция Молдовы получила сообщение о минировании нескольких десятков многолюдных объектов в Кишиневе. Полиция проверила торговые центры и вокзалы столицы. Взрывчатых средств обнаружено не было. В ведомстве уточнили, что в общей сложности был проверен 51 объект.

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Сообщение о бомбе в одном из торговых центров Кишинева: как проходят проверки в здании Сообщение о бомбе в одном из торговых центров Кишинева: как проходят проверки в здании 2022-01-10T16:46+0200 true PT0M51S

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

молдова, видео, торговый центр, минирование