https://ru.sputnik.md/20220110/soobschenie-bomba-kishinev-47899434.html
Сообщение о бомбе в одном из ТЦ в Кишиневе: вой сирен, эвакуация и оцепление
Сообщение о бомбе в одном из ТЦ в Кишиневе: вой сирен, эвакуация и оцепление
Смотрите на видео, как проходит спецоперация по проверке здания торгового центра MallDova, которое, как сообщил неизвестный, заминировано.
2022-01-10T16:46+0200
2022-01-10T16:46+0200
2022-01-10T16:51+0200
видео
молдова
торговый центр
минирование
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Посетителей и сотрудников торгового центра MallDova эвакуировали в понедельник из-за сообщения о бомбе. Звонок о том, что ТЦ заминирован, поступил в полицию около 14.00.Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы, на место прибыли саперы и спасатели.Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.Две недели назад полиция Молдовы получила сообщение о минировании нескольких десятков многолюдных объектов в Кишиневе. Полиция проверила торговые центры и вокзалы столицы. Взрывчатых средств обнаружено не было. В ведомстве уточнили, что в общей сложности был проверен 51 объект.
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Сообщение о бомбе в одном из торговых центров Кишинева: как проходят проверки в здании
Сообщение о бомбе в одном из торговых центров Кишинева: как проходят проверки в здании
2022-01-10T16:46+0200
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Сообщение о бомбе в одном из ТЦ в Кишиневе: вой сирен, эвакуация и оцепление
16:46 10.01.2022 (обновлено: 16:51 10.01.2022)
Очередное сообщение о бомбе в Кишиневе – на этот раз в одном из торговых центров столицы. Смотрите на видео Sputnik, как проходила спецоперация по проверке здания.
Посетителей и сотрудников торгового центра MallDova эвакуировали в понедельник из-за сообщения о бомбе. Звонок о том, что ТЦ заминирован, поступил в полицию около 14.00.
Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы, на место прибыли саперы и спасатели.
Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.
Две недели назад полиция Молдовы получила сообщение о минировании нескольких десятков многолюдных объектов в Кишиневе. Полиция проверила торговые центры и вокзалы столицы. Взрывчатых средств обнаружено не было. В ведомстве уточнили, что в общей сложности был проверен 51 объект.