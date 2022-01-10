https://ru.sputnik.md/20220110/soobschenie-bomba-torgovyy-tsentr-47904776.html

Сообщение о бомбе в торговом центре оказалось ложным

Сообщение о бомбе в торговом центре оказалось ложным

Полиция ищет злоумышленника, который заявил, что один из крупных торговых центров в столице якобы заминирован.

2022-01-10T19:02+0200

2022-01-10T19:02+0200

2022-01-10T19:02+0200

общество

полиция

телефонный терроризм

бомба

в молдове

кишинев

молдова

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КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Сообщение о бомбе в торговом центре MallDova оказалось ложным.Все магазины в торговом центре вернулись к работе. Автора сообщения ищут, заявили в полиции.Посетителей и сотрудников торгового центра MallDova эвакуировали в понедельник из-за сообщения о бомбе. Звонок о том, что ТЦ заминирован, поступил в полицию около 14.00.Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы, на место прибыли саперы и спасатели.Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.Две недели назад полиция Молдовы получила сообщение о минировании нескольких десятков многолюдных объектов в Кишиневе. Полиция проверила торговые центры и вокзалы столицы. Взрывчатых средств обнаружено не было. В ведомстве уточнили, что в общей сложности был проверен 51 объект.

https://ru.sputnik.md/20220110/soobschenie-bomba-kishinev-47899434.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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полиция, телефонный терроризм, бомба, в молдове, кишинев, молдова