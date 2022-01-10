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Сообщение о бомбе в торговом центре оказалось ложным
Сообщение о бомбе в торговом центре оказалось ложным
Полиция ищет злоумышленника, который заявил, что один из крупных торговых центров в столице якобы заминирован.
2022-01-10T19:02+0200
2022-01-10T19:02+0200
общество
полиция
телефонный терроризм
бомба
в молдове
кишинев
молдова
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КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Сообщение о бомбе в торговом центре MallDova оказалось ложным.Все магазины в торговом центре вернулись к работе. Автора сообщения ищут, заявили в полиции.Посетителей и сотрудников торгового центра MallDova эвакуировали в понедельник из-за сообщения о бомбе. Звонок о том, что ТЦ заминирован, поступил в полицию около 14.00.Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы, на место прибыли саперы и спасатели.Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.Две недели назад полиция Молдовы получила сообщение о минировании нескольких десятков многолюдных объектов в Кишиневе. Полиция проверила торговые центры и вокзалы столицы. Взрывчатых средств обнаружено не было. В ведомстве уточнили, что в общей сложности был проверен 51 объект.
https://ru.sputnik.md/20220110/soobschenie-bomba-kishinev-47899434.html
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полиция, телефонный терроризм, бомба, в молдове, кишинев, молдова

Сообщение о бомбе в торговом центре оказалось ложным

19:02 10.01.2022
© Sputnik / OsmatescoAlertă cu bombă la un centru comercial din Chișinău
Alertă cu bombă la un centru comercial din Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Osmatesco
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Александр Исаев
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Полиция ищет злоумышленника, который заявил, что один из крупных торговых центров в столице якобы заминирован.
КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Сообщение о бомбе в торговом центре MallDova оказалось ложным.
Все магазины в торговом центре вернулись к работе. Автора сообщения ищут, заявили в полиции.
Посетителей и сотрудников торгового центра MallDova эвакуировали в понедельник из-за сообщения о бомбе. Звонок о том, что ТЦ заминирован, поступил в полицию около 14.00.
Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы, на место прибыли саперы и спасатели.
Сообщение о бомбе в одном из торговых центров Кишинева: как проходят проверки в здании - Sputnik Молдова, 1920, 10.01.2022
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Сообщение о бомбе в одном из ТЦ в Кишиневе: вой сирен, эвакуация и оцепление
16:46
Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.
Две недели назад полиция Молдовы получила сообщение о минировании нескольких десятков многолюдных объектов в Кишиневе. Полиция проверила торговые центры и вокзалы столицы. Взрывчатых средств обнаружено не было. В ведомстве уточнили, что в общей сложности был проверен 51 объект.
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