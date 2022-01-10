https://ru.sputnik.md/20220110/soobschenie-o-bombe-v-kishineve-evakuiruyut-lyudey-iz-torgovogo-tsentra-47894068.html

Сообщение о бомбе: в Кишиневе эвакуируют людей из торгового центра

Сообщение о бомбе: в Кишиневе эвакуируют людей из торгового центра

Сообщение о бомбе: в Кишиневе эвакуируют людей из торгового центра

2022-01-10T14:23+0200

2022-01-10T14:23+0200

2022-01-10T15:12+0200

бомба

общество

кишинев

торговый центр

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КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Посетителей и сотрудников торгового центра MallDova эвакуируют из-за сообщения о бомбе. Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы, около 14.00 в полицию поступило сообщение о том, что торговый центр MallDova заминирован. На место прибыли саперы и спасатели.Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.Две недели назад полиция Молдовы получила сообщение о минировании нескольких десятков многолюдных объектов в Кишиневе. Полиция проверила торговые центры и вокзалы столицы. Взрывчатых средств обнаружено не было. В ведомстве уточнили, что в общей сложности был проверен 51 объект.

https://ru.sputnik.md/20211229/politsiya-kishinev-soobscheniy-minirovanie-47634062.html

кишинев

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

бомба, кишинев, торговый центр