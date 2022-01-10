Общество
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Сообщение о бомбе: в Кишиневе эвакуируют людей из торгового центра
14:23 10.01.2022 (обновлено: 15:12 10.01.2022)
© Sputnik / OsmatescoAlertă cu bombă la un centru comercial din Chișinău
© Sputnik / Osmatesco
Посетителей одного из крупных торговых центров Кишинева эвакуируют.
КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Посетителей и сотрудников торгового центра MallDova эвакуируют из-за сообщения о бомбе.
© Sputnik / OsmatescoСообщение о бомбе в торговом центре Кишинева
Сообщение о бомбе в торговом центре Кишинева
© Sputnik / Osmatesco
Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы, около 14.00 в полицию поступило сообщение о том, что торговый центр MallDova заминирован.
На место прибыли саперы и спасатели.
Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.
© Sputnik / Osmatesco
Сообщение о бомбе в ТЦ
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© Sputnik / Osmatesco
Сообщение о бомбе в ТЦ
© Sputnik / Osmatesco
Кишиневский ТЦ "заминировали"
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© Sputnik / Osmatesco
Кишиневский ТЦ "заминировали"
© Sputnik / Osmatesco
Сообщение в бомбе в ТЦ MallDova
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© Sputnik / Osmatesco
Сообщение в бомбе в ТЦ MallDova
1/3
© Sputnik / Osmatesco
Сообщение о бомбе в ТЦ
2/3
© Sputnik / Osmatesco
Кишиневский ТЦ "заминировали"
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© Sputnik / Osmatesco
Сообщение в бомбе в ТЦ MallDova
Две недели назад полиция Молдовы получила сообщение о минировании нескольких десятков многолюдных объектов в Кишиневе. Полиция проверила торговые центры и вокзалы столицы. Взрывчатых средств обнаружено не было. В ведомстве уточнили, что в общей сложности был проверен 51 объект.
29 декабря 2021, 20:15