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Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
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https://ru.sputnik.md/20220110/soobschenie-o-bombe-v-kishineve-evakuiruyut-lyudey-iz-torgovogo-tsentra-47894068.html
Сообщение о бомбе: в Кишиневе эвакуируют людей из торгового центра
Сообщение о бомбе: в Кишиневе эвакуируют людей из торгового центра
Сообщение о бомбе: в Кишиневе эвакуируют людей из торгового центра
2022-01-10T14:23+0200
2022-01-10T15:12+0200
бомба
общество
кишинев
торговый центр
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КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Посетителей и сотрудников торгового центра MallDova эвакуируют из-за сообщения о бомбе. Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы, около 14.00 в полицию поступило сообщение о том, что торговый центр MallDova заминирован. На место прибыли саперы и спасатели.Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.Две недели назад полиция Молдовы получила сообщение о минировании нескольких десятков многолюдных объектов в Кишиневе. Полиция проверила торговые центры и вокзалы столицы. Взрывчатых средств обнаружено не было. В ведомстве уточнили, что в общей сложности был проверен 51 объект.
https://ru.sputnik.md/20211229/politsiya-kishinev-soobscheniy-minirovanie-47634062.html
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бомба, кишинев, торговый центр

Сообщение о бомбе: в Кишиневе эвакуируют людей из торгового центра

14:23 10.01.2022 (обновлено: 15:12 10.01.2022)
© Sputnik / OsmatescoAlertă cu bombă la un centru comercial din Chișinău
Alertă cu bombă la un centru comercial din Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Osmatesco
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Посетителей одного из крупных торговых центров Кишинева эвакуируют.
КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Посетителей и сотрудников торгового центра MallDova эвакуируют из-за сообщения о бомбе.
© Sputnik / OsmatescoСообщение о бомбе в торговом центре Кишинева
Alertă cu bombă la un centru comercial din Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 10.01.2022
Сообщение о бомбе в торговом центре Кишинева
© Sputnik / Osmatesco
Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы, около 14.00 в полицию поступило сообщение о том, что торговый центр MallDova заминирован.
На место прибыли саперы и спасатели.
Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.
© Sputnik / Osmatesco

Сообщение о бомбе в ТЦ

Сообщение о бомбе в ТЦ - Sputnik Молдова
1/3
© Sputnik / Osmatesco

Сообщение о бомбе в ТЦ

© Sputnik / Osmatesco

Кишиневский ТЦ "заминировали"

Кишиневский ТЦ &quot;заминировали&quot; - Sputnik Молдова
2/3
© Sputnik / Osmatesco

Кишиневский ТЦ "заминировали"

© Sputnik / Osmatesco

Сообщение в бомбе в ТЦ MallDova

Сообщение в бомбе в ТЦ MallDova - Sputnik Молдова
3/3
© Sputnik / Osmatesco

Сообщение в бомбе в ТЦ MallDova

1/3
© Sputnik / Osmatesco

Сообщение о бомбе в ТЦ

2/3
© Sputnik / Osmatesco

Кишиневский ТЦ "заминировали"

3/3
© Sputnik / Osmatesco

Сообщение в бомбе в ТЦ MallDova

Две недели назад полиция Молдовы получила сообщение о минировании нескольких десятков многолюдных объектов в Кишиневе. Полиция проверила торговые центры и вокзалы столицы. Взрывчатых средств обнаружено не было. В ведомстве уточнили, что в общей сложности был проверен 51 объект.
Сообщение о бомбе в торговом центре в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 29.12.2021
Проверен 51 объект в Кишиневе после сообщений о минировании – взрывчатки нет
29 декабря 2021, 20:15
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