Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220110/tokaev-sammit-odkb-kazakhstan-popytka-gosperevorot-47885008.html
Токаев на саммите ОДКБ: события в Казахстане — попытка госпереворота
Токаев на саммите ОДКБ: события в Казахстане — попытка госпереворота
Президент Казахстана Токаев заявил, что главной целью террористов была попытка госпереворота
2022-01-10T10:22+0200
2022-01-10T10:30+0200
казахстан
переворот
одкб
госпереворот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0a/47884624_0:0:2390:1344_1920x0_80_0_0_8ee577ba16735ed355f7e3d474e0423f.jpg
КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на Внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что главной целью террористов была попытка госпереворота, а также подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти, передает РИА Новости."Развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидна главная цель - подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота", - заявил Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ началось с минуты молчания в память о погибших в Казахстане."Сегодня в Республике Казахстан объявлен общенациональный день траура и прежде чем начать нашу работу, прошу минутой молчания почтить память погибших в результате событий, имевших место в республике Казахстан", - предложил премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале заседания.Сессия созвана по инициативе Казахстана. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
казахстан
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0a/47884624_109:0:2288:1634_1920x0_80_0_0_0bad40471427446247480be10eb75bc2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
казахстан, переворот, одкб, госпереворот

Токаев на саммите ОДКБ: события в Казахстане — попытка госпереворота

10:22 10.01.2022 (обновлено: 10:30 10.01.2022)
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - Sputnik Молдова, 1920, 10.01.2022
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
В Казахстане 10 января объявлен днем траура.
КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на Внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что главной целью террористов была попытка госпереворота, а также подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти, передает РИА Новости.
"Развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидна главная цель - подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота", - заявил Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ началось с минуты молчания в память о погибших в Казахстане.
"Сегодня в Республике Казахстан объявлен общенациональный день траура и прежде чем начать нашу работу, прошу минутой молчания почтить память погибших в результате событий, имевших место в республике Казахстан", - предложил премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале заседания.
Сессия созвана по инициативе Казахстана. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:16Сколько снарядов и бомб времен ВОВ обезвредили саперы в прошлом году
10:49Путин – о ситуации в Казахстане: не позволим реализовывать сценарии цветных революций
10:40Почему рухнули столбы на виадуке: ответ мэрии Кишинева
10:22Токаев на саммите ОДКБ: события в Казахстане — попытка госпереворота
09:56В Казахстане увеличилось число погибших силовиков до 17
09:32Где в Кишиневе 10 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Цеслюк: Молдову ждут непростые времена, и вот почему
08:39Пока все спали: Казахстан - под контролем, ограничения для непривитых и "Золотой глобус"
08:30Есть ли в Молдове проевропейские партии и политики
08:00Кунев: как стать миллионером в Молдове благодаря одной картинке
07:30В 2021 году зарегистрировано более 1600 пожаров
07:00Самый точный прогноз погоды: всю неделю будет холодно
00:01Погодные рекорды Молдовы 10 января
ВчераКурс валют на понедельник: доллар и евро подорожают
ВчераПочему штамм коронавируса "омикрон" опасен для детей – ответ врача
ВчераПравительство Молдовы соберется на заседание 12 января
ВчераВ МВД Казахстана рассказали о наказании для участников погромов
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераВоенно-транспортные самолеты Минобороны вывезли россиян из Алма-Аты
ВчераПолитический прогноз: что ждет левые политические силы в Молдове