https://ru.sputnik.md/20220110/tokaev-sammit-odkb-kazakhstan-popytka-gosperevorot-47885008.html

Токаев на саммите ОДКБ: события в Казахстане — попытка госпереворота

Токаев на саммите ОДКБ: события в Казахстане — попытка госпереворота

Президент Казахстана Токаев заявил, что главной целью террористов была попытка госпереворота

2022-01-10T10:22+0200

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казахстан

переворот

одкб

госпереворот

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КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на Внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что главной целью террористов была попытка госпереворота, а также подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти, передает РИА Новости."Развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидна главная цель - подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота", - заявил Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ началось с минуты молчания в память о погибших в Казахстане."Сегодня в Республике Казахстан объявлен общенациональный день траура и прежде чем начать нашу работу, прошу минутой молчания почтить память погибших в результате событий, имевших место в республике Казахстан", - предложил премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале заседания.Сессия созвана по инициативе Казахстана. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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казахстан, переворот, одкб, госпереворот