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Цеслюк: Молдову ждут непростые времена, и вот почему
Цеслюк: Молдову ждут непростые времена, и вот почему
Почему гражданам Молдовы не следует слишком надеяться на скорые изменения к лучшему
2022-01-10T09:00+0200
2022-01-10T09:36+0200
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Цеслюк: Молдову ждут непростые времена
Цеслюк: Молдову ждут непростые времена
Перед приходом к практически абсолютной власти в стране представители партии "Действие и солидарность" (PAS) осыпали граждан щедрыми обещаниями о социальных гарантиях, борьбе с коррупцией, переменах к лучшему. Народ же пока не окончательно разуверился, но стал более осторожным, однако надежда в гражданах еще не умерла. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил публицист, политический аналитик Владимир Цеслюк.Эксперт подчеркнул: что касается нынешней власти - есть разница между амбициями молодой команды, чрезмерными обещаниями в адрес граждан и профессиональными характеристиками и реальными способностями в управлении страной."Если проанализировать прошедший период, создается удручающее и печальное впечатление. Вопросы, которые интересуют простых граждан, решаются не в их пользу, как это ни парадоксально", - добавил Цеслюк.По мнению политического аналитика, повышение зарплат чиновникам в то самое время, когда возросли тарифы на природный газ и на продукты питания, стало пощечиной многим из тех избирателей, которые голосовали за PAS. Публицист отметил, что, поскольку часто общается со многими гражданами республики, он может утверждать, что многие сторонники партии PAS начинают разочаровываться и отворачиваться от этого политического формирования.
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правительство, молдова, ожидания, власть, народ, аудио

Цеслюк: Молдову ждут непростые времена, и вот почему

09:00 10.01.2022 (обновлено: 09:36 10.01.2022)
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Цеслюк: Молдову ждут непростые времена
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Эксперт проанализировал действия кабинета министров и правящего большинства и объяснил, почему гражданам Молдовы не следует слишком надеяться на скорые изменения к лучшему.
Перед приходом к практически абсолютной власти в стране представители партии "Действие и солидарность" (PAS) осыпали граждан щедрыми обещаниями о социальных гарантиях, борьбе с коррупцией, переменах к лучшему. Народ же пока не окончательно разуверился, но стал более осторожным, однако надежда в гражданах еще не умерла. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил публицист, политический аналитик Владимир Цеслюк.

"Всегда, когда к власти в стране приходят молодые кадры, надеешься на лучшее. Но в Молдове с этим как-то не получается. По прошествии полугода, когда анализируешь результаты работы, всегда возникает вопрос: почему мы поверили этим господам. И так из года в год, от раза к разу", - сказал собеседник.

Эксперт подчеркнул: что касается нынешней власти - есть разница между амбициями молодой команды, чрезмерными обещаниями в адрес граждан и профессиональными характеристиками и реальными способностями в управлении страной.
"Если проанализировать прошедший период, создается удручающее и печальное впечатление. Вопросы, которые интересуют простых граждан, решаются не в их пользу, как это ни парадоксально", - добавил Цеслюк.
По мнению политического аналитика, повышение зарплат чиновникам в то самое время, когда возросли тарифы на природный газ и на продукты питания, стало пощечиной многим из тех избирателей, которые голосовали за PAS. Публицист отметил, что, поскольку часто общается со многими гражданами республики, он может утверждать, что многие сторонники партии PAS начинают разочаровываться и отворачиваться от этого политического формирования.
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