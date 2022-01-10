https://ru.sputnik.md/20220110/tseslyuk-moldovu-zhdut-neprostye-vremena-i-vot-pochemu-47823462.html

Цеслюк: Молдову ждут непростые времена, и вот почему

Цеслюк: Молдову ждут непростые времена, и вот почему

Почему гражданам Молдовы не следует слишком надеяться на скорые изменения к лучшему

2022-01-10T09:00+0200

2022-01-10T09:00+0200

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радио

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молдова

ожидания

власть

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Цеслюк: Молдову ждут непростые времена Цеслюк: Молдову ждут непростые времена

Перед приходом к практически абсолютной власти в стране представители партии "Действие и солидарность" (PAS) осыпали граждан щедрыми обещаниями о социальных гарантиях, борьбе с коррупцией, переменах к лучшему. Народ же пока не окончательно разуверился, но стал более осторожным, однако надежда в гражданах еще не умерла. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил публицист, политический аналитик Владимир Цеслюк.Эксперт подчеркнул: что касается нынешней власти - есть разница между амбициями молодой команды, чрезмерными обещаниями в адрес граждан и профессиональными характеристиками и реальными способностями в управлении страной."Если проанализировать прошедший период, создается удручающее и печальное впечатление. Вопросы, которые интересуют простых граждан, решаются не в их пользу, как это ни парадоксально", - добавил Цеслюк.По мнению политического аналитика, повышение зарплат чиновникам в то самое время, когда возросли тарифы на природный газ и на продукты питания, стало пощечиной многим из тех избирателей, которые голосовали за PAS. Публицист отметил, что, поскольку часто общается со многими гражданами республики, он может утверждать, что многие сторонники партии PAS начинают разочаровываться и отворачиваться от этого политического формирования.

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2022

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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правительство, молдова, ожидания, власть, народ, аудио