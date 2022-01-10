https://ru.sputnik.md/20220110/v-moldovagaz-soobschili-o-povyshenii-tsen-na-prirodnyy-gaz-47890249.html

В "Молдовагазе" сообщили о повышении цен на природный газ

В "Молдовагазе" сообщили о повышении цен на природный газ

В "Молдовагаз" сообщили о повышении цен на природный газ

2022-01-10T12:09+0200

2022-01-10T12:09+0200

2022-01-10T12:34+0200

экономика

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Закупочная цена природного газа, получаемого АО "Молдовагаз" от ПАО "Газпром", составила в январе 2022 года 646 долларов США за тысячу кубометров, исходя из включенной в действующий контракт формулы ее расчета. Об этом сообщили в "Молдовагазе".В "Молдовагазе" обещают приложить все усилия для своевременной и полной оплаты текущих поставок и, как следствие, гарантирования их бесперебойности.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Согласно контракту, цена на газ для Молдовы в ноябре составила 450 долларов за тысячу кубометров.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.

https://ru.sputnik.md/20211208/esche-ne-konets-pochemu-krizis-neplatezhey-za-gaz-v-moldove-mozhet-povtoritsya-47071931.html

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