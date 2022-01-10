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В "Молдовагазе" сообщили о повышении цен на природный газ
В "Молдовагазе" сообщили о повышении цен на природный газ
В "Молдовагаз" сообщили о повышении цен на природный газ
2022-01-10T12:09+0200
2022-01-10T12:34+0200
экономика
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Закупочная цена природного газа, получаемого АО "Молдовагаз" от ПАО "Газпром", составила в январе 2022 года 646 долларов США за тысячу кубометров, исходя из включенной в действующий контракт формулы ее расчета. Об этом сообщили в "Молдовагазе".В "Молдовагазе" обещают приложить все усилия для своевременной и полной оплаты текущих поставок и, как следствие, гарантирования их бесперебойности.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Согласно контракту, цена на газ для Молдовы в ноябре составила 450 долларов за тысячу кубометров.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
https://ru.sputnik.md/20211208/esche-ne-konets-pochemu-krizis-neplatezhey-za-gaz-v-moldove-mozhet-povtoritsya-47071931.html
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В "Молдовагазе" сообщили о повышении цен на природный газ

12:09 10.01.2022 (обновлено: 12:34 10.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausКвитанций на фоне газовой плиты
Квитанций на фоне газовой плиты - Sputnik Молдова, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Цена на газ для Молдовы в январе выросла почти на 50% по сравнению с ноябрьской ценой.
КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Закупочная цена природного газа, получаемого АО "Молдовагаз" от ПАО "Газпром", составила в январе 2022 года 646 долларов США за тысячу кубометров, исходя из включенной в действующий контракт формулы ее расчета. Об этом сообщили в "Молдовагазе".

"Ее увеличение, по сравнению с ноябрьской и декабрьской ценами, обусловлено продолжающимся ростом котировок на европейских газовых биржах, а также стоимостью корзины нефтепродуктов, к которым и привязывается закупочная цена газа", - говорится в сообщении компании.

В "Молдовагазе" обещают приложить все усилия для своевременной и полной оплаты текущих поставок и, как следствие, гарантирования их бесперебойности.

Контракт с "Газпромом"

Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.
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Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Согласно контракту, цена на газ для Молдовы в ноябре составила 450 долларов за тысячу кубометров.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
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