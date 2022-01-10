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В ВОЗ предупредили о трех трудных месяцах из-за пандемии COVID-19
В ВОЗ предупредили о трех трудных месяцах из-за пандемии COVID-19
Сложная ситуация из-за пандемии COVID-19 продлится как минимум в течение следующих трех месяцев. Об этом заявил специальный посланник ВОЗ
2022-01-10T23:37+0200
2022-01-10T23:37+0200
коронавирус
в мире
воз
всемирная организация здравоохранения
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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Сложная ситуация из-за пандемии COVID-19 продлится как минимум в течение следующих трех месяцев. Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в интервью Sky News, сообщает РИА Новости."Мне кажется, что мы бежим своеобразный марафон, но нельзя сказать, что мы уже в конце его. Конец (пандемии – ред.) – уже в поле зрения, но до него далеко. И по пути к нему нас ждут некоторые сложности", – сказал Набарро.По его словам, даже если коронавирус действительно станет эндемичным, все равно придется быть готовыми к возможному появлению новых штаммов, таких как "омикрон", и быть в состоянии быстро реагировать, чтобы сдержать их. При этом нет никаких сомнений, что вирус продолжает развиваться и у него будет все больше вариантов.Вместе с тем, эксперт отметил, что ни в одной стране нет возможности введения серьезных ограничительных мер для предотвращения распространения вируса. Особенно это касается развивающихся стран, для которых подобные меры – мощный удар по экономике.
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в мире, воз, всемирная организация здравоохранения

В ВОЗ предупредили о трех трудных месяцах из-за пандемии COVID-19

23:37 10.01.2022
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкИностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве
Иностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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В ВОЗ заявили, что конец пандемии коронавируса уже близок, но ближайшие три месяца "будут тяжелыми".
КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Сложная ситуация из-за пандемии COVID-19 продлится как минимум в течение следующих трех месяцев. Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в интервью Sky News, сообщает РИА Новости.
"Мне кажется, что мы бежим своеобразный марафон, но нельзя сказать, что мы уже в конце его. Конец (пандемии – ред.) – уже в поле зрения, но до него далеко. И по пути к нему нас ждут некоторые сложности", – сказал Набарро.
По его словам, даже если коронавирус действительно станет эндемичным, все равно придется быть готовыми к возможному появлению новых штаммов, таких как "омикрон", и быть в состоянии быстро реагировать, чтобы сдержать их. При этом нет никаких сомнений, что вирус продолжает развиваться и у него будет все больше вариантов.
Вместе с тем, эксперт отметил, что ни в одной стране нет возможности введения серьезных ограничительных мер для предотвращения распространения вируса. Особенно это касается развивающихся стран, для которых подобные меры – мощный удар по экономике.

"Будет сложно, по крайней мере, в течение следующих трех месяцев", – заявил Набарро.

Женщина-ученый в лаборатории - Sputnik Молдова, 1920, 10.01.2022
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