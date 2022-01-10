https://ru.sputnik.md/20220110/voz-pandemia-covid-19-47909390.html

В ВОЗ предупредили о трех трудных месяцах из-за пандемии COVID-19

В ВОЗ предупредили о трех трудных месяцах из-за пандемии COVID-19

Сложная ситуация из-за пандемии COVID-19 продлится как минимум в течение следующих трех месяцев. Об этом заявил специальный посланник ВОЗ

2022-01-10T23:37+0200

2022-01-10T23:37+0200

2022-01-10T23:37+0200

коронавирус

в мире

воз

всемирная организация здравоохранения

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КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Сложная ситуация из-за пандемии COVID-19 продлится как минимум в течение следующих трех месяцев. Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в интервью Sky News, сообщает РИА Новости."Мне кажется, что мы бежим своеобразный марафон, но нельзя сказать, что мы уже в конце его. Конец (пандемии – ред.) – уже в поле зрения, но до него далеко. И по пути к нему нас ждут некоторые сложности", – сказал Набарро.По его словам, даже если коронавирус действительно станет эндемичным, все равно придется быть готовыми к возможному появлению новых штаммов, таких как "омикрон", и быть в состоянии быстро реагировать, чтобы сдержать их. При этом нет никаких сомнений, что вирус продолжает развиваться и у него будет все больше вариантов.Вместе с тем, эксперт отметил, что ни в одной стране нет возможности введения серьезных ограничительных мер для предотвращения распространения вируса. Особенно это касается развивающихся стран, для которых подобные меры – мощный удар по экономике.

https://ru.sputnik.md/20220110/rospotrebnadzor-deltakron-laboratornaea-oshibka-47889737.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, воз, всемирная организация здравоохранения