https://ru.sputnik.md/20220110/zheltii-kod-moldova-sinoptiki-preduprezhdeniya-47895543.html

Сразу два "желтых кода" в Молдове: синоптики вынесли предупреждения

Сразу два "желтых кода" в Молдове: синоптики вынесли предупреждения

После потепления Молдову ожидает резкое снижение температур.

2022-01-10T15:03+0200

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желтый код

погода

в молдове

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КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила два "желтых кода" метеопасности в связи с сильным ветром и похолоданием.Предупреждение о сильном ветре будет активно 11-13 января. Снижение среднесуточных температур ожидается 12 и 13 января.В случае изменения интенсивности прогнозируемых явлений Гидрометеорологическая служба уточнит настоящее предупреждение.Согласно последнему прогнозу погоды, в Молдове 11 января ожидается днем от -4 до +1 градуса.

https://ru.sputnik.md/20211230/zheltyy-kod-v-moldove-novoe-preduprezhdenie-sinoptikov-47644581.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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желтый код, погода, в молдове