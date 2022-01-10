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Сразу два "желтых кода" в Молдове: синоптики вынесли предупреждения
Сразу два "желтых кода" в Молдове: синоптики вынесли предупреждения
После потепления Молдову ожидает резкое снижение температур.
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КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила два "желтых кода" метеопасности в связи с сильным ветром и похолоданием.Предупреждение о сильном ветре будет активно 11-13 января. Снижение среднесуточных температур ожидается 12 и 13 января.В случае изменения интенсивности прогнозируемых явлений Гидрометеорологическая служба уточнит настоящее предупреждение.Согласно последнему прогнозу погоды, в Молдове 11 января ожидается днем от -4 до +1 градуса.
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желтый код, погода, в молдове

Сразу два "желтых кода" в Молдове: синоптики вынесли предупреждения

15:03 10.01.2022 (обновлено: 15:10 10.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausЗимний Кишинев 2021
Зимний Кишинев 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
После потепления Молдову ожидает резкое снижение температур.
КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила два "желтых кода" метеопасности в связи с сильным ветром и похолоданием.
Предупреждение о сильном ветре будет активно 11-13 января. Снижение среднесуточных температур ожидается 12 и 13 января.

"В указанный период на большей части территории республики ожидается усиление северного ветра порывами до 15-20 м/с. Среднесуточная температура воздуха понизится на 5-8 градусов", - сообщили синоптики.

В случае изменения интенсивности прогнозируемых явлений Гидрометеорологическая служба уточнит настоящее предупреждение.
Согласно последнему прогнозу погоды, в Молдове 11 января ожидается днем от -4 до +1 градуса.
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