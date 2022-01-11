https://ru.sputnik.md/20220111/ao-moldovagaz-podtverdilo-vozmozhnost-rosta-tarifa-na-gaz-47926735.html

АО "Молдовагаз" подтвердило возможность роста тарифа на газ

АО "Молдовагаз" подтвердило возможность роста тарифа на газ

В молдавской компании поставщике газа рассказали, когда озвучат свою позицию по поводу нового повышения тарифа на голубое топливо.

2022-01-11T14:12+0200

2022-01-11T14:12+0200

2022-01-11T14:29+0200

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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. АО "Молдовагаз" подтвердила возможность повышения тарифа на газ для конечных потребителей и рассказала, когда это может произойти. Как отметили в "Молдовагазе", компания "анализирует текущую и прогнозируемую ситуацию на региональных рынках природного газа и нефтепродуктов, которая могла бы повлиять на закупочные цены в следующие месяцы". Также отмечается, что сотрудники предприятия сосредоточены на сборе текущих платежей за природный газ, поставленный потребителям в декабре 2021 года, что необходимо для оплаты в пользу ПАО "Газпром".Напомним, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну во вторник сообщил, что ситуация с возможным повышением тарифа прояснится 20 января. "Если ритм снижения цены на газ в первые 10 дней января сохранится, то к февралю цена закупки на газ станет намного меньше, может быть, 500 или 550 долларов. Думаю, нужно подождать еще 10 дней, примерно 20 января определят, есть ли необходимость повышения тарифа, и если да, то насколько", - объяснил вице-премьер.Повышение тарифа на газ и тепло в МолдовеТариф на природный газ для конечных потребителей было предложено повысить компанией "Молдовагаз". Повышение было одобрено НАРЭ. Тариф за тысячу кубометров увеличили с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) без учета НДС.Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.Позднее Termoelectrica запросила в НАРЭ повысить тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.

https://ru.sputnik.md/20220111/spynu-rasskazal-podnimut-li-snova-tarify-na-gaz-47914824.html

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