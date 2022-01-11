https://ru.sputnik.md/20220111/chuzhie-zdes-ne-khodyat-ssha-zametili-vozrozhdenie-sssr-47918052.html

Чужие здесь не ходят: США заметили возрождение СССР

Чужие здесь не ходят: США заметили возрождение СССР

Колумнист РИА Новости - о напряженной и далеко не простой ситуации в Казахстане и вокруг него.

2022-01-11T17:15+0200

2022-01-11T17:15+0200

2022-01-11T17:15+0200

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Казахстанские события невозможно анализировать и оценивать отдельно от того, что на Западе называют "ультиматумом Путина", то есть требований России к США отступиться от Украины и постсоветского пространства, и начавшихся российско-американских переговоров. Вот только связь здесь совсем не та, что кажется.Казахстанский инцидент уже рассматривают как подготовку к большому торгу между Москвой и Вашингтоном: Запад попытался использовать волнения в республике в своих интересах, разыграть свой сценарий, но Россия оперативно пришла на помощь впавшим в оцепенение властям соседней страны и тем самым погасила опасную смуту. Спорят о том, кому это в итоге выгодно: России, подтвердившей свое влияние на постсоветском пространстве, или же США, получившим дополнительную возможность изображать Москву агрессором? Однако не так уж и важно, чем на самом деле занимаются в Казахстане наши десантники, — для европейцев, которых англосаксы несколько месяцев готовили к российскому вторжению на Украину, с "оккупантами" все и так ясно.Но хотя Штаты действительно сейчас эксплуатируют тему "от русских войск очень сложно избавиться", главный смысл казахстанских событий для них в другом: они окончательно убедились в том, что Россия восстанавливает свое влияние на постсоветском пространстве. То есть "ультиматум Путина" неслучаен и совсем не похож на блеф, так что переговоры с Москвой американцы начинают в неуютной атмосфере неопределенности. Что вообще происходит, что задумали русские?Воссоздание СССР? В воскресенье на CNN об этом спросили госсекретаря Энтони Блинкена, и он охотно согласился.Но, как тут же добавил Блинкен, "возрождение СССР неприемлемо". То есть, как это любят повторять последние десять лет в Вашингтоне, "мы вам это не позволим".Но главный внешнеполитический стратег предыдущей администрации (хотя и игравшей в ней свою игру), бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон как раз боится, что позволят, если неправильно отреагируют на казахстанские события. В вышедшей в воскресенье в The Wall Street Journal статье "Является ли кризис в Казахстане возрождением Советского Союза?" Болтон предупредил:Чтобы предотвратить возвращение СССР, Болтон заклинает "ни на йоту не уступать требованиям Путина, особенно его настойчивости в отношении того, чтобы НАТО взяла на себя обязательство не расширяться дальше на восток". Он не требует немедленно принять Украину в НАТО (понимая всю нереальность этого), но предлагает "срочно разработать стратегию для бывших советских республик, не входящих в альянс. Недостаточно только говорить, что у нас нет договорных обязательств по их защите, что игнорирует стратегическую реальность".Получается, по его мнению, что нужно отказать Москве в гарантиях непродвижения на восток и выработать стратегию защиты постсоветского пространства от русских, иначе они возродят Советский Союз.Да, Болтон верит в способность атлантистов удержать в своей сфере влияния часть постсоветского пространства (как минимум Украину, Грузию и Молдову), и для этого нужно сейчас твердо "послать" Путина с его требованиями гарантий безопасности. Более реалистично настроенные натовцы опасаются, что, настаивая на атлантизации Украины (пускай даже отложенной), Запад сам ускорит процесс реинтеграции постсоветского пространства. Ведь Москва окончательно убедится, что с ее интересами совершенно не хотят считаться, и будет делать все для того, чтобы лишить альянс возможности разыгрывать украинскую карту.Что тут можно сказать? Восстановление геополитического контроля России над постсоветским пространством действительно произойдет — можно называть это возрождением СССР, мы же будем говорить о строительстве Евразийского союза. Запад может жестко препятствовать (несмотря на собственный кризис и смену модели миропорядка, у него есть для этого еще некоторое время), может делать громкие заявления и пугать всех русской угрозой — все это не так уж и важно.Потому что восстановление российского геополитического пространства (не говоря уже о возвращении Украины) — это не прихоть Путина и не гегемонистские замашки Москвы, а восстановление естественного хода отечественной истории. Мы ничего ни у кого не забираем, мы лишь восстанавливаем временно утраченное. И это отвечает интересам не только русских, как показали события в Казахстане со всей наглядностью.Сколько было беспокойства (во многом справедливого, но отчасти и преувеличенного) о том, что мы теряем Среднюю Азию? В том же Казахстане усиливаются позиции Запада, Турции, Китая, а нас вытесняют, скоро мы все потеряем. Но наступает кризис (причем даже неважно, что в большей степени ему способствовало: внутренние проблемы или внешние происки), и выясняется, что остановить от сползания в хаос и смуту способна только Россия.Потому что у нас есть реально работающее государство и традиция государственности, есть понимание общности судеб и интересов с сопредельными государствами — и даже ответственность за них. Потому, что спокойствие у них – это вопрос нашей безопасности, и потому, что у нас живут миллионы переселенцев оттуда, и потому, что мы понимаем: глобальные обстоятельства не предусматривают для постсоветских республик опции "просто самостоятельной, не зависимой ни от кого жизни".Но насколько хорошо сами народы постсоветских государств понимают это? Ведь и местные элиты, и внешние силы долгие годы учат их тому, что они самые великие, самостоятельные и достойны лучшей жизни, а некоторые внешние игроки объясняют все проблемы наследием русской оккупации или происками Кремля. Пропаганда, конечно, действует на часть общества, и нам нужно последовательно подталкивать местные элиты корректировать идеологию и образование, в том числе и в вопросах подачи нашего общего прошлого, ведь когда наступает момент истины, просят о помощи именно Москву. И потому, что не обманет, и потому, что общие угрозы, и потому, что историческая память и общее будущее, как бы не пытались помешать ему наши, тоже общие, недоброжелатели.

https://ru.sputnik.md/20220108/putin-razgovory-glavy-stran-odkb-47854753.html

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