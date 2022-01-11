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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2022-01-11T19:10+0200
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КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1139 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.В том числе зарегистрировано 35 случаев "импорта" инфекции: 10 – из Румынии, шесть – из Германии, четрые – из Великобритании, три – из Украины, по два – из Испании, Болгарии и Италии, по одному – из Чехии, Франции, Ирландии, Нидерландов, Греции и России.За минувшие сутки проведен 10 825 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 382 124.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 69 случаев инфицирования: восемь – у врачей, 36 – у медсестер, 25 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1008 человек, в крайне тяжелом состоянии находится 141 пациент (к аппаратам ИВЛ подключены 14 человек).В то же время за сутки выздоровели 318 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 365 112.Минздрав сообщает о 17 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 397.
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в молдове, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:10 11.01.2022 (обновлено: 19:15 11.01.2022)
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Дмитрий Терехов
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1139 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.
В том числе зарегистрировано 35 случаев "импорта" инфекции: 10 – из Румынии, шесть – из Германии, четрые – из Великобритании, три – из Украины, по два – из Испании, Болгарии и Италии, по одному – из Чехии, Франции, Ирландии, Нидерландов, Греции и России.
За минувшие сутки проведен 10 825 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 382 124.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 69 случаев инфицирования: восемь – у врачей, 36 – у медсестер, 25 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 1008 человек, в крайне тяжелом состоянии находится 141 пациент (к аппаратам ИВЛ подключены 14 человек).
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В то же время за сутки выздоровели 318 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 365 112.
Минздрав сообщает о 17 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 397.
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