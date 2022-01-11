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В EMA дали положительное заключение о стандартах "Спутника V"
В EMA дали положительное заключение о стандартах "Спутника V"
Специалисты Европейского агентства лекарственных средств дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов "Спутника V"
2022-01-11T12:49+0200
2022-01-11T13:07+0200
коронавирус
стандарты
спутник v
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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и проведения клинических исследований вакцины от коронавируса, передает РИА Новости слова замглавы центра Гамалеи Дениса Логунова."Относительно того, как признаются производственные стандарты, здесь ведется работа, потому что все-таки производственные стандарты в Европе, Китае и России должны быть гармонизированы. И вот эта часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, в этой части как раз ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение", - сказал Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.Вопрос сертификации препарата рассматривают ВОЗ и ЕМА, российская сторона предоставила все документы. Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что регулятор, скорее всего, примет решение в первом квартале 2022 года.
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стандарты, спутник v

В EMA дали положительное заключение о стандартах "Спутника V"

12:49 11.01.2022 (обновлено: 13:07 11.01.2022)
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВведение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России
Введение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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У ЕМА нет критических замечаний по части проведения клинических исследований.
КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и проведения клинических исследований вакцины от коронавируса, передает РИА Новости слова замглавы центра Гамалеи Дениса Логунова.

"Относительно того, как признаются производственные стандарты, здесь ведется работа, потому что все-таки производственные стандарты в Европе, Китае и России должны быть гармонизированы. И вот эта часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, в этой части как раз ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение", - сказал Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Выездная вакцинация в Новосибирске - Sputnik Молдова, 1920, 02.01.2022
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МИД России – о признании ВОЗ "Спутника V": ситуация обнадеживающая
2 января, 12:35
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
Вопрос сертификации препарата рассматривают ВОЗ и ЕМА, российская сторона предоставила все документы. Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что регулятор, скорее всего, примет решение в первом квартале 2022 года.
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