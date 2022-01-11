https://ru.sputnik.md/20220111/ema-polozhitelnoe-zaklyuchenie-standart-sputnik-v-47921095.html

В EMA дали положительное заключение о стандартах "Спутника V"

В EMA дали положительное заключение о стандартах "Спутника V"

Специалисты Европейского агентства лекарственных средств дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов "Спутника V"

2022-01-11T12:49+0200

2022-01-11T12:49+0200

2022-01-11T13:07+0200

коронавирус

стандарты

спутник v

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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и проведения клинических исследований вакцины от коронавируса, передает РИА Новости слова замглавы центра Гамалеи Дениса Логунова."Относительно того, как признаются производственные стандарты, здесь ведется работа, потому что все-таки производственные стандарты в Европе, Китае и России должны быть гармонизированы. И вот эта часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, в этой части как раз ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение", - сказал Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.Вопрос сертификации препарата рассматривают ВОЗ и ЕМА, российская сторона предоставила все документы. Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что регулятор, скорее всего, примет решение в первом квартале 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20220102/mid-rossii-priznanie-voz-sputnik-47702327.html

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стандарты, спутник v