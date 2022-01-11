Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова, 1920
Спорт
Читайте о самых актуальных спортивных событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20220111/glava-olimpiyskogo-komiteta-rm-47940143.html
Глава Олимпийского комитета Молдовы встретился с послом Китая
Глава Олимпийского комитета Молдовы встретился с послом Китая
Несмотря на продолжающуюся пандемию, власти КНР намерены провести зрелищную и безопасную зимнюю Олимпиаду.
2022-01-11T23:13+0200
2022-01-11T23:13+0200
спорт
николай журавский
кнр
зимняя олимпиада
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/10/43945565_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cb5b40ff8a53448a4f633f0c893744f.jpg
КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Глава Национального Олимпийского комитета (НОК) Молдовы Николай Журавский и посол Китайской народной республики в Молдове Янь Вэньбинь провели встречу в Кишиневе.В ходе беседы китайский дипломат рассказал председателю молдавского НОК о том, как его страна готовится к проведению Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Янь Вэньбинь отметил, что, несмотря на продолжающуюся пандемию, власти КНР намерены провести зрелищную и безопасную с эпидемиологической точки зрения Олимпиаду.Николай Журавский, в свою очередь, выразил уверенность, что Китай, располагающий богатым опытом проведения спортивных мероприятий самого высокого уровня, с успехом решит поставленную задачу.XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Первой страной, объявившей о дипломатическом бойкоте Игр, стали США. Вашингтон отказался отправлять официальную делегацию в Пекин, объяснив свое решение нарушением прав человека в Китае. Их примеру последовали Австралия, Канада и Великобритания.В Китае уверены, что этот демарш не повлияет на успешное проведение Олимпиады. Участники бойкота также сходятся в одном — спортсмены из-за политических разногласий страдать не должны, поэтому ни одна страна не объявила о том, что ее команда не поедет в Пекин.
https://ru.sputnik.md/20220109/pekin-zimnyaya-olimpiada-47812806.html
https://ru.sputnik.md/20211215/putin-olimpiada-pekin-47264493.html
кнр
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/10/43945565_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3e32089e5c01607a89472bfffaaafc0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
николай журавский, кнр, зимняя олимпиада, молдова

Глава Олимпийского комитета Молдовы встретился с послом Китая

23:13 11.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausNicolae Juravschi
Nicolae Juravschi - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Несмотря на продолжающуюся пандемию, власти КНР намерены провести зрелищную и безопасную с эпидемиологической точки зрения зимнюю Олимпиаду.
КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Глава Национального Олимпийского комитета (НОК) Молдовы Николай Журавский и посол Китайской народной республики в Молдове Янь Вэньбинь провели встречу в Кишиневе.
В ходе беседы китайский дипломат рассказал председателю молдавского НОК о том, как его страна готовится к проведению Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Янь Вэньбинь отметил, что, несмотря на продолжающуюся пандемию, власти КНР намерены провести зрелищную и безопасную с эпидемиологической точки зрения Олимпиаду.
Рабочий на электромобиле моет пол в Главном пресс-центре перед зимними Олимпийскими играми 2022 года в Пекине - Sputnik Молдова, 1920, 09.01.2022
Фото
Последние приготовления: Пекин примет зимнюю Олимпиаду-2022
9 января, 15:07
Николай Журавский, в свою очередь, выразил уверенность, что Китай, располагающий богатым опытом проведения спортивных мероприятий самого высокого уровня, с успехом решит поставленную задачу.
XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Первой страной, объявившей о дипломатическом бойкоте Игр, стали США. Вашингтон отказался отправлять официальную делегацию в Пекин, объяснив свое решение нарушением прав человека в Китае. Их примеру последовали Австралия, Канада и Великобритания.
В Китае уверены, что этот демарш не повлияет на успешное проведение Олимпиады. Участники бойкота также сходятся в одном — спортсмены из-за политических разногласий страдать не должны, поэтому ни одна страна не объявила о том, что ее команда не поедет в Пекин.
Владимир Путин - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
Россия
Путин подтвердил намерение приехать на открытие Олимпиады в Пекине
15 декабря 2021, 19:02
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 12 января
ВчераСитуация на таджикско-афганской границе: 40 лагерей и 6000 боевиков
ВчераГлава Олимпийского комитета Молдовы встретился с послом Китая
ВчераКурс валют на среду: доллар и евро растут в цене
ВчераКак может измениться цена на природный газ для Молдовы
ВчераСпыну: потребительская цена на газ может подняться выше 14 леев за куб
ВчераВстреча в Женеве: чем закончились переговоры по гарантиям безопасности
Вчера"Омикрон" может повысить количество заболевших в России до шестизначных чисел
ВчераРоссийский эксперт: какой будет цена на газ для Молдовы в ближайшее время
ВчераКак выглядит резиденция президента Казахстана после беспорядков
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераБывший пограничник замешан в контрабанде сигарет на 200 тысяч леев
ВчераВ огненном плену: в Чили сгорели 100 домов в неблагополучном квартале
ВчераВОЗ рассказала, когда половина Европы заразится "омикроном"
ВчераЕще одна молдавская спортсменка отобралась на Олимпийские игры в Пекине
ВчераЧужие здесь не ходят: США заметили возрождение СССР
ВчераThe Rolling Stones - 60: легендарную рок-группу напечатают на марках
ВчераТуристическое агентство в Кишиневе выдавало поддельные COVID-сертификаты
Вчера"Россия - женского рода": Захарова ответила Сикорскому и упрекнула Псаки
ВчераШипящий "клад" обнаружили спасатели в подвале детского сада в Молдове