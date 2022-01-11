https://ru.sputnik.md/20220111/glava-olimpiyskogo-komiteta-rm-47940143.html

Глава Олимпийского комитета Молдовы встретился с послом Китая

Глава Олимпийского комитета Молдовы встретился с послом Китая

Несмотря на продолжающуюся пандемию, власти КНР намерены провести зрелищную и безопасную зимнюю Олимпиаду.

2022-01-11T23:13+0200

2022-01-11T23:13+0200

2022-01-11T23:13+0200

спорт

николай журавский

кнр

зимняя олимпиада

молдова

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КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Глава Национального Олимпийского комитета (НОК) Молдовы Николай Журавский и посол Китайской народной республики в Молдове Янь Вэньбинь провели встречу в Кишиневе.В ходе беседы китайский дипломат рассказал председателю молдавского НОК о том, как его страна готовится к проведению Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Янь Вэньбинь отметил, что, несмотря на продолжающуюся пандемию, власти КНР намерены провести зрелищную и безопасную с эпидемиологической точки зрения Олимпиаду.Николай Журавский, в свою очередь, выразил уверенность, что Китай, располагающий богатым опытом проведения спортивных мероприятий самого высокого уровня, с успехом решит поставленную задачу.XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Первой страной, объявившей о дипломатическом бойкоте Игр, стали США. Вашингтон отказался отправлять официальную делегацию в Пекин, объяснив свое решение нарушением прав человека в Китае. Их примеру последовали Австралия, Канада и Великобритания.В Китае уверены, что этот демарш не повлияет на успешное проведение Олимпиады. Участники бойкота также сходятся в одном — спортсмены из-за политических разногласий страдать не должны, поэтому ни одна страна не объявила о том, что ее команда не поедет в Пекин.

https://ru.sputnik.md/20220109/pekin-zimnyaya-olimpiada-47812806.html

https://ru.sputnik.md/20211215/putin-olimpiada-pekin-47264493.html

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николай журавский, кнр, зимняя олимпиада, молдова