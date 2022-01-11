https://ru.sputnik.md/20220111/in-yan-s-moldavskim-aktsentom-rossiyanka-raskryvaet-zagadku-kraya-47917140.html

Инь-ян с молдавским акцентом: россиянка раскрывает загадку края

Инь-ян с молдавским акцентом: россиянка раскрывает загадку края

В интервью Sputnik Молдова искусствовед Екатерина Булипопова дает ключ к пониманию Приднестровского региона – в образах, символах и стереотипах.

2022-01-11T14:45+0200

2022-01-11T14:45+0200

2022-01-11T14:45+0200

общество

в молдове

приднестровье

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ТИРАСПОЛЬ, 11 янв - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Десять лет назад россиянка Екатерина Булипопова приехала в Приднестровье по работе и осталась на ПМЖ – по любви, как жена одного приднестровца. Девушка с Дальнего Востока настолько породнилась с самобытным характером края, что готова раскрыть его культурный код.О чем говорят стены?- Екатерина, откуда в человеке родом из России такое глубокое понимание культурных символов Приднестровья?- Наполовину я молдаванка, моя мама родом из маленького села неподалеку от Новых Анен, поэтому, думаю, зов крови какой-то сработал. Не считаю себя знатоком символов, но люблю смотреть, что на стенах написано. Наверное, просто люди, которые здесь с детства живут, не замечают деталей, не обращают внимания на то, как и почему это сделано. Мне нравится гулять по местным огромным селам, и однажды я обратила внимание на то, что некоторые символы встречаются чаще других. Например, узоры на калитках здесь более плавные, витиеватые по сравнению с геометричными русскими. Наверное, это вдохновлено самой природой, образом виноградной лозы. Конечно, я сравнивала то, что видела в России и здесь. Это разный декор, но похожая конфигурация домов – с двускатной крышей. Молдавские традиционные дома обычно имеют четырехскатную крышу, а дома с двускатной крышей принесли на эту землю переселенцы из Украины и России. Начала читать на эту тему – и вот, не могу остановиться по сей день. Исследование эстетики повседневности для меня и работа - я работаю в том числе как искусствовед.- О чем же говорят эти символы?- Пространство, какой-то общий невидимый мета-мозг территории будто общается через знаки, которые оставляют люди, и здесь этот разговор идет по-своему. Где-то, например, в Приморье, откуда я родом, в подъездах пишут "Цой жив", а в Тирасполе на одной стене я увидела просто - "Цой". Вот что это? Южанину было лень дописывать фразу или автор емко, по-даосски все сказал? Ужасно интересно же! Потом я начала интересоваться декором. Здесь какое-то нереальное количество завитушек. Поискала, почитала – двойная спираль, символ единства противоположностей, дуальности жизни. Мужское-женское, день-ночь, инь-ян, только с молдавским акцентом.Ромб с точкой внутри – международный символ засеянного поля, плодородия. Это занятно, потому что у нас аграрный край, а люди, которые живут в домах с украшенными заборами и калитками, вряд ли думают о том, что эти ромбы означают. И вот так живешь за своей калиткой с ромбиками, а на деле это одни из самых древних защитных и магических символов, которые появились еще в каменном веке, в пещерах.- То, что мы видим на заборах и калитках, – это традиционные молдавские символы?- Скорее, мы здесь видим молдавские декоративные элементы в советской обработке. Большая часть сельских домов – это все же постройки советского времени, середины XX века и позднее. Заметны не только традиционные, но и модные элементы тех времен, например, ворота, которые устанавливались в 80-е, украшены олимпийскими кольцами и мишками. Свидетели истории, ни отнять, ни убавить. Также советская мода – белые аисты и дельфины, древние символы плодородия, кстати. Традиционного тоже много: декорированные каменные дымоходы, резные коньки и доски на фронтонах, галереи, декор входных дверей и окон. Сама архитектура дома из трех комнат с "каса маре", устройство землянок-башек – это тоже все местное, старинное.Наследие - в легенде- Если мы сегодня читаем историю по знакам и символам на заборах, то что мы оставим наследникам?- Да, это хороший вопрос, потому что единого стиля сейчас просто нет и, наверное, быть не может, ведь нет единого архитектурного плана, насколько мне известно. К сожалению, чего-то аутентичного мы точно не оставим предкам. Редко встречается авторская, какая-то осмысленная архитектура. Сегодня на улицах мало душевного, приближенного к традициям. Вместо традиции – мода, а она и изменчива, и, как правило, бессмысленна. Плюс не забываем о приватной "вкусовщине". Мы не в историческом Дубровнике живем, где за неподобающий цвет черепицы на крыше власти города впаяют серьезный штраф владельцу дома. У нас каждый как хочет, так и строит. Вот в 90-е была мода на хаотичные коттеджи, на мой взгляд, максимально безвкусные. Потом пришла мода на более уютные домики, но они тоже типовые, ничем не примечательные. Поэтому останется все очень фрагментарное, мозаичное, интернациональное.- Но ведь такой "интернациональный" культурный код тоже говорит о многом?- Регион всегда существовал на перепутье культур, торговых и военных путей, разных геополитических интересов. Это сложная судьба, особенно если ты маленький и беззащитный. Чаще у живших здесь была миссия не украшать свою жизнь, а выживать; не декорировать жилище, а следить – лишь бы не снесло очередной волной перемен. И тот факт, что в середине прошлого века появились красивые жилые дома, говорит о двух вещах: развитие технологий – это раз, и два - крестьяне в кои-то веки стали спокойнее жить, появились возможности для украшательства. До этого молдавская настоящая "каса маре" встречалась только в богатых домах, исторически – в помещичьих. Не нужно забывать, что еще в середине XX века самым популярным и доступным "жильем для молодой семьи" в селе по официальным данным была однокомнатная землянка – с нее начиналась Большая Молдавская Стройка. Поэтому символы, декор заборов - вроде бы тема несерьезная и отчасти смешная, но, если присмотреться, в них записана живая история региона.- Послания пространства – это же, по идее, те "фишечки", которые могут привлекать туристов?- Туристы хотят видеть местный колорит, аутентичность. В этом вопросе мы еще не нашли свое место. Давайте честно – вино туристы из Европы поедут пить во Францию или Италию, на горнолыжный отдых - в Альпы или в Испанию, на море - в Турцию и так далее. А зачем им в Приднестровье ехать? Я считаю, чтобы увидеть советское наследие. Это можно развить как легенду, на уровне бренда. Сельское и городское архитектурное наследие СССР в регионе гораздо мощнее, чем все остальное, никакой "новодел" с намеками на классицизм не перебьет это "послание пространства", как вы сказали. Заповедник Советского Союза – это очень коммерческая идея, монетизируемая. За мозаикой, колхозными ДК, старыми домиками, душевными бабушками с вертутами сюда и ездят туристы.Россиянка из Приднестровья- Вы уже давно в Тирасполе не туристка. Полностью адаптировались к жизни в Приднестровье?- Я до сих пор адаптируюсь. Здесь южный менталитет, не похожий на тот, к которому я привыкла. Владивосток ближе по темпоритму к Москве. Здесь юг, такая расслабленность, люди неторопливые. Это я сейчас уже ценю. А сначала я вообще не понимала, как может жить такой город? Это скорее дача.- Итак, прошло десять лет…- Сейчас я точно могу сказать "спасибо" Приднестровью, которое сделало из меня того человека, которым я сейчас являюсь. Полное спокойствие. Меня мало что может вывести из себя. Отошла нервическая жажда социальности, тусовок, показного успеха. Это такие болезни в больших городах, психические. Здесь есть кое-что получше: простые человеческие отношения, возможность прислушаться к себе. Мы с Тирасполем как будто синхронизировались. Не могу назвать себя фанатом именно этого города, но земля приднестровская меня совершенно точно "удочерила".- Вы впервые приехали молодой аспиранткой-политологом. Сейчас искусствовед. Крутой поворот, не так ли?- Я сначала пошла в журналистику. На тот момент в единственную негосударственную газету в Тирасполе и несколько счастливых лет провела в редакции. Это было обалденно, потому что я почувствовала силу своего слога, у меня появились свои читатели и псевдоним Катя Каренина. Местами я себя чувствовала Чеховым, который делал свои заметки в провинции. С моими коллегами мы до сих пор дружим.- Для вас ближе русская культура?- У меня один прадедушка был румын, бабушка молдаванка. Кто-то из другой ветки украинец, кто-то русский. Скажите мне, кто я по национальности? Я говорю и думаю на русском, но живо интересуюсь всеми культурами, которые, так уж получилось, влились в мою личную родовую историю. Любая культура, которую ты узнаешь по любви, а не под давлением, становится родной и близкой.

https://ru.sputnik.md/20210207/foto-legenda-o-chisinau-sovetskiye-mozaiki-stolitsy-33503235.html

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