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https://ru.sputnik.md/20220111/kakova-summa-avansa-moldovagaz-postavschiku-kredit-47925133.html
Какова сумма аванса "Молдовагаза" поставщику и может ли компанию спасти кредит
Какова сумма аванса "Молдовагаза" поставщику и может ли компанию спасти кредит
Андрей Спыну назвал полную сумму аванса "Газпрому" за поставки газа в январе.
2022-01-11T13:05+0200
2022-01-11T13:16+0200
общество
в молдове
кредит
молдова
молдовагаз
газ
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну рассказал, что сумма аванса за январь, который "Молдовагаз" должна выплатить "Газпрому", составляет 63 миллиона евро. По словам Спыну, "Молдовагаз" может выплатить 30-35 миллионов евро из этой суммы.В связи с этим, как уточнил вице-премьер, молдавский поставщик ведет переговоры о привлечении кредита для полной выплаты аванса "Газпрому". В то же время он опроверг информацию, что Национальный банк Молдовы против выдачи подобного кредита "Молдовагазу". "Мы обсуждали это и во время заседания Высшего совета безопасности, речь идет не о том, что Нацбанк не согласен. У Нацбанка есть некоторые положения, которые касаются рисков, которые может или не может брать на себя коммерческий банк. Нацбанк не может диктовать коммерческому банку брать на себя риск в виде выдачи кредита "Молдовагазу" или нет", - пояснил Спыну.Как уточнил Спыну, процедура частичной выплаты аванса начнется на следующей неделе.Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также платить 50% аванса за новый месяц.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.
https://ru.sputnik.md/20220111/spynu-moldova-kontrakt-gaz-ekonomiya-47913719.html
https://ru.sputnik.md/20220111/spynu-rasskazal-podnimut-li-snova-tarify-na-gaz-47914824.html
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в молдове, кредит, молдова, молдовагаз, газ, андрей спыну

Какова сумма аванса "Молдовагаза" поставщику и может ли компанию спасти кредит

13:05 11.01.2022 (обновлено: 13:16 11.01.2022)
© Sputnik / Miroslav RotariМолдовагаз
Молдовагаз - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая
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Андрей Спыну назвал полную сумму аванса "Газпрому" за поставки газа в январе и рассказал о возможности получения кредита для "Молдовагаза", чтобы произвести выплаты.
КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну рассказал, что сумма аванса за январь, который "Молдовагаз" должна выплатить "Газпрому", составляет 63 миллиона евро.
По словам Спыну, "Молдовагаз" может выплатить 30-35 миллионов евро из этой суммы.
В связи с этим, как уточнил вице-премьер, молдавский поставщик ведет переговоры о привлечении кредита для полной выплаты аванса "Газпрому".

"У "Молдовагаза" есть возможность заплатить 30-35 миллионов евро, а остальные около 25 миллионов еще не покрыты. Ведутся переговоры с несколькими банками по поводу получения кредита. Мы ищем кредит, чтобы оплатить этот аванс за январь. Есть несколько решений, которые могли бы помочь "Молдовагазу", например, отсрочка платежей, но пока нет ясности", - заявил Спыну.

В то же время он опроверг информацию, что Национальный банк Молдовы против выдачи подобного кредита "Молдовагазу".
"Мы обсуждали это и во время заседания Высшего совета безопасности, речь идет не о том, что Нацбанк не согласен. У Нацбанка есть некоторые положения, которые касаются рисков, которые может или не может брать на себя коммерческий банк. Нацбанк не может диктовать коммерческому банку брать на себя риск в виде выдачи кредита "Молдовагазу" или нет", - пояснил Спыну.
Как уточнил Спыну, процедура частичной выплаты аванса начнется на следующей неделе.
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Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также платить 50% аванса за новый месяц.

Контракт с "Газпромом"

Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
"Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.

Проблемы с оплатой

Впервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.
Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.
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В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.
Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.
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