https://ru.sputnik.md/20220111/kipr-sputnik-layt-buster-vaktsina-47912037.html

Кипр признал "Спутник Лайт" в качестве бустерной вакцины

Кипр признал "Спутник Лайт" в качестве бустерной вакцины

Кипр признал российскую вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустерного препарата для привитых туристов из РФ

2022-01-11T09:17+0200

2022-01-11T09:17+0200

2022-01-11T10:04+0200

коронавирус

кипр

спутник

спутник v

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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Кипр признал российскую вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустерного препарата для привитых туристов из РФ, передает РИА Новости."Из российских вакцин Кипр признает "Спутник V". Соответственно, в качестве бустерной прививки нашим соотечественникам прежде требовалось пройти повторный курс вакцинации этим же препаратом. Но теперь Минздрав Кипра признал и "Спутник Лайт", самую распространенную в РФ вакцину для ревакцинации", - говорится на сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).Подчеркивается, что речь идет только о туристах, прошедших ревакцинацию "Спутником Лайт" после двух доз "Спутника V". В качестве единственной однодозовой прививки "Спутник Лайт" для въезда на Кипр не подходит. Добавляется, что Кипр не требует от туристов ждать 14 дней с момента завершения полного курса вакцинации.Сообщается, что россияне, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию "Спутником V" или ревакцинацию "Спутником Лайт", могут лететь на Кипр, как только на сайте госуслуг появится соответствующий сертификат на английском языке и с данными загранпаспорта.В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 71 стране с общим населением свыше 4 миллиардов человек, "Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира.Клинические исследования и данные о вакцинации населения во многих странах продемонстрировали высокую безопасность и эффективность "Спутника Лайт" при применении как в качестве самостоятельной вакцины, так и бустера.Вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера существенно повышает вируснейтрализующую активность против штамма "омикрон". Это демонстрируется исследованием НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи образцов сыворотки, полученной через 2-3 месяца после ревакцинации. У 100% ревакцинированных "Спутником Лайт" как бустером сформировались антитела к штамму "омикрон", отмечается в пресс-релизе.Как ожидается, "Спутник Лайт" обеспечит высокую защиту от инфекции, а также тяжелых случаев и госпитализации, вызванных штаммом "омикрон". "Спутник Лайт" в качестве бустера рекомендуется применять для повышения эффективности других вакцин против "омикрона". Бустирование "Спутником Лайт" может усилить и продлить быстро снижающуюся эффективность многих вакцин с учетом вызовов, вызванных совместным доминированием штаммов "дельта" и "омикрон" в мире, резюмирует фонд.

https://ru.sputnik.md/20211229/sputnik-layt-zaregistrirovan-strana-47614607.html

https://ru.sputnik.md/20220109/shtamm-koronavirusa-omikron-47879474.html

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