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Кишинев и несколько районов вошли в "оранжевый код" COVID-опасности
Кишинев и несколько районов вошли в "оранжевый код" COVID-опасности
Национальное агентство общественного здоровья обновило данные по COVID-опасности в районах Молдовы.
2022-01-11T09:34+0200
2022-01-11T10:09+0200
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КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Три района, муниципий Кишинев и Приднестровье вошли в "оранжевый код" COVID-опасности. На прошлой неделе "оранжевый код" был зафиксирован только в Приднестровье.Теперь "оранжевый код", кроме Кишинева и Приднестровья, также присужден следующим районам: Яловенам, Сорокам, Тараклии.Данные предоставило Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ), которое еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.С начала этой недели "желтый код" установили в Новоаненском, Кагульском, Каларашском, Каушанском, Чимишлийском, Криулянском, Дубэссарском, Единецком, Глодянском, Хынчештском, Леовском, Окницком, Сынжерейском, Шолданештском, Штефанводском, Страшенском, Теленештском и Унгенском районах. Все остальные районы находятся в "зеленой" зоне.Таким образом, в целом по стране остается "желтый код" со средним уровнем заражаемости 99 случаев на 100 тысяч населения.Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют с 22 сентября на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:Что предусматривает "оранжевый код"
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в молдове, молдова, опасность, оранжевый код

Кишинев и несколько районов вошли в "оранжевый код" COVID-опасности

09:34 11.01.2022 (обновлено: 10:09 11.01.2022)
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Национальное агентство общественного здоровья обновило цветовые коды эпидопасности по районам.
КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Три района, муниципий Кишинев и Приднестровье вошли в "оранжевый код" COVID-опасности. На прошлой неделе "оранжевый код" был зафиксирован только в Приднестровье.
Теперь "оранжевый код", кроме Кишинева и Приднестровья, также присужден следующим районам: Яловенам, Сорокам, Тараклии.
Данные предоставило Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ), которое еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.
С начала этой недели "желтый код" установили в Новоаненском, Кагульском, Каларашском, Каушанском, Чимишлийском, Криулянском, Дубэссарском, Единецком, Глодянском, Хынчештском, Леовском, Окницком, Сынжерейском, Шолданештском, Штефанводском, Страшенском, Теленештском и Унгенском районах.
Все остальные районы находятся в "зеленой" зоне.
Таким образом, в целом по стране остается "желтый код" со средним уровнем заражаемости 99 случаев на 100 тысяч населения.
Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют с 22 сентября на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:
"зеленый код" опасности – меньше 50 случаев;
"желтый код" – 50-99 случаев;
"оранжевый код" – 100-249 случаев;
"красный код" – более 250 случаев.

Что предусматривает "оранжевый код"

1.
Учреждения общего образования работают в обычном режиме, с физическим присутствием, с соблюдением действующих мер предосторожности, в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлениями НЧКОЗ, а учреждения профессионально-технического и высшего образования работают в режиме онлайн, за исключением практических часов, где предполагается использование технического оборудования/лабораторий.
2.
Доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и в учреждения временного размещения запрещается.
3.
Государственные и частные организации организуют режим работы в следующих условиях: а) с введением работы на дому, если позволяет специфика деятельности; b) с введением дифференцированного графика работы, если нет возможности работать на дому, путем разделения сотрудников на группы, которые начинают и, соответственно, завершают рабочий график с разницей не менее чем в час; c) при составлении графика согласно пункту; d) работодатели должны отдавать приоритет при установлении рабочего графика работникам, у которых на содержании есть несовершеннолетние дети;
4.
Предприятия общественного питания организовывают свою деятельность при максимальной заполненности в открытых пространствах, а в закрытых пространствах – согласно одному из следующих вариантов: а) с использованием не более 35 процентов от количества имеющихся мест внутри; или b) с использованием не более 75 процентов от количества имеющихся мест внутри, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.
5.
Организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, праздничные застолья) разрешена с участием до 200 человек в закрытых пространствах или до 250 человек в открытых пространствах, с обеспечением в местах обслуживания площади не менее 2 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством предъявления ими сертификата COVID19, предусмотренного в пункте 5, лицу, назначенному администратором заведения, где проводится мероприятие.
6.
Зоны отдыха и парки развлечений организовывают свою деятельность с обеспечением площади в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 4 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.
7.
Спортивные/фитнес-центры должны организовывать свою деятельность при соблюдении следующих условий: с обеспечением площади не менее 7 квадратных метров для каждого клиента, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели. Прекращается проведение групповых тренировок.
8.
Спортивные мероприятия организовываются с участием зрителей только до 50 процентов от максимальной вместимости пространства, как закрытого, так и открытого, с обязательством всех зрителей предъявлять при входе в пространство, где проходит мероприятие, сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.
9.
В порядке отступления от пункта 8, спортивные мероприятия под эгидой специализированных международных федераций проводятся в соответствии с установленными ими протоколами.
10.
Научные встречи, конференции, семинары или другие подобные мероприятия организовываются при участии не более 150 человек в закрытых пространствах или 200 человек в открытых пространствах, с обязательством всех участников предъявлять сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, лицу, назначенному администратором учреждения, где проходит мероприятие.
11.
Мероприятия, предусмотренные в статье 4 Постановления НЧКОЗ № 61 от 9 сентября 2021 года, проводятся с соблюдением следующих условий: а) при заполненности 50% от количества существующих мест внутри – для мероприятий в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, в закрытых и открытых пространствах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели; b) при заполненности, обеспечивающей площадь в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 7 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, – для мероприятий, проводимых в ночных клубах и на танцполах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели; с) мероприятия на открытом воздухе, такие как спектакли, концерты, фестивали и т.д. организовываются с максимальным количеством 1000 зрителей, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.
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