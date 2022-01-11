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Когда состоится заседание молдавско-российской межправкомиссии
Когда состоится заседание молдавско-российской межправкомиссии
Вице-премьер ответил, какие темы планируется обсудить в рамках заседания молдавско-российской межправительственной комиссии.
2022-01-11T10:30+0200
2022-01-11T10:51+0200
экономика
россия
молдова
молдо-российская межправкомиссия
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КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Заседание молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в марте, а точная дата будет объявлена позже. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на пресс-конференции во вторник."В ноябре состоялся визит министра иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в Россию, в Москву. Господин Попеску – председатель молдавско-российской межправкомиссии с молдавской стороны, с российской – господин Патрушев. На встрече, которая состоялась в ноябре, стороны пришли к соглашению, что заседание комиссии состоится в марте", – сказал Спыну.По его словам, "Министерство иностранных дел сделало все необходимые обращения российской стороне, чтобы определить точную дату заседания этой комиссии"."Вопросы, которые будут обсуждаться… Эта комиссия занимается не только энергетикой, но и другими проблемами, связанными с культурой, экономикой, торговлей и другими двусторонними вопросами. Организацией и повесткой этой комиссии занимается Министерство иностранных дел. В марте, как я и сказал, состоится заседание. Когда именно, сообщим", – отметил Спыну.Отдельно Спыну остановился на вопросе аудита долга компании "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром"."На последнем заседании правительства было принято положение кабинета министров об инициировании аудита, согласно которому было определено ответственное ведомство – Агентство государственной собственности. Эта структура – акционер со стороны государства в компании "Молдовагаз", – сказал вице-премьер.По его словам, сейчас на последней стометровке находится процесс подготовки списка задач, а затем Агентство государственной собственности "начнет процедуру закупки для проведения аудита"."Крайний срок этого аудита – 1 мая. Вопрос будет обсуждаться, в том числе на заседании смешанной комиссии в марте. В зависимости от прогресса будет принято решение, потребуется ли еще один-два месяца для завершения этого процесса", – отметил Спыну.XVI заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой состоялось 2 октября 2020 года в режиме видеоконференции.
https://ru.sputnik.md/20220111/spynu-moldovagaz-do-kontsa-nedeli-oplatit-potreblenie-gaza-za-dekabr-47913882.html
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россия, молдова, молдо-российская межправкомиссия

Когда состоится заседание молдавско-российской межправкомиссии

10:30 11.01.2022 (обновлено: 10:51 11.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausФлаг Россия Молдова
Флаг Россия Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Вице-премьер ответил, какие темы планируется обсудить в рамках заседания молдавско-российской межправительственной комиссии.
КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Заседание молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в марте, а точная дата будет объявлена позже. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на пресс-конференции во вторник.
"В ноябре состоялся визит министра иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в Россию, в Москву. Господин Попеску – председатель молдавско-российской межправкомиссии с молдавской стороны, с российской – господин Патрушев. На встрече, которая состоялась в ноябре, стороны пришли к соглашению, что заседание комиссии состоится в марте", – сказал Спыну.
По его словам, "Министерство иностранных дел сделало все необходимые обращения российской стороне, чтобы определить точную дату заседания этой комиссии".
"Вопросы, которые будут обсуждаться… Эта комиссия занимается не только энергетикой, но и другими проблемами, связанными с культурой, экономикой, торговлей и другими двусторонними вопросами. Организацией и повесткой этой комиссии занимается Министерство иностранных дел. В марте, как я и сказал, состоится заседание. Когда именно, сообщим", – отметил Спыну.
Moldovagaz - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
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Спыну: "Молдовагаз" до конца недели оплатит потребление газа за декабрь
10:12
Отдельно Спыну остановился на вопросе аудита долга компании "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром".
"На последнем заседании правительства было принято положение кабинета министров об инициировании аудита, согласно которому было определено ответственное ведомство – Агентство государственной собственности. Эта структура – акционер со стороны государства в компании "Молдовагаз", – сказал вице-премьер.
По его словам, сейчас на последней стометровке находится процесс подготовки списка задач, а затем Агентство государственной собственности "начнет процедуру закупки для проведения аудита".
"Крайний срок этого аудита – 1 мая. Вопрос будет обсуждаться, в том числе на заседании смешанной комиссии в марте. В зависимости от прогресса будет принято решение, потребуется ли еще один-два месяца для завершения этого процесса", – отметил Спыну.
XVI заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой состоялось 2 октября 2020 года в режиме видеоконференции.
Совместная пресс-конференция глав МИД России и Молдовы Сергея Лаврова и Нику Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
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