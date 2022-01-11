https://ru.sputnik.md/20220111/kogda-sostoitsya-zasedanie-moldavsko-rossiyskoy-mezhpravkomissii--47914986.html

Когда состоится заседание молдавско-российской межправкомиссии

Когда состоится заседание молдавско-российской межправкомиссии

Вице-премьер ответил, какие темы планируется обсудить в рамках заседания молдавско-российской межправительственной комиссии.

2022-01-11T10:30+0200

2022-01-11T10:30+0200

2022-01-11T10:51+0200

экономика

россия

молдова

молдо-российская межправкомиссия

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КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Заседание молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в марте, а точная дата будет объявлена позже. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на пресс-конференции во вторник."В ноябре состоялся визит министра иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в Россию, в Москву. Господин Попеску – председатель молдавско-российской межправкомиссии с молдавской стороны, с российской – господин Патрушев. На встрече, которая состоялась в ноябре, стороны пришли к соглашению, что заседание комиссии состоится в марте", – сказал Спыну.По его словам, "Министерство иностранных дел сделало все необходимые обращения российской стороне, чтобы определить точную дату заседания этой комиссии"."Вопросы, которые будут обсуждаться… Эта комиссия занимается не только энергетикой, но и другими проблемами, связанными с культурой, экономикой, торговлей и другими двусторонними вопросами. Организацией и повесткой этой комиссии занимается Министерство иностранных дел. В марте, как я и сказал, состоится заседание. Когда именно, сообщим", – отметил Спыну.Отдельно Спыну остановился на вопросе аудита долга компании "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром"."На последнем заседании правительства было принято положение кабинета министров об инициировании аудита, согласно которому было определено ответственное ведомство – Агентство государственной собственности. Эта структура – акционер со стороны государства в компании "Молдовагаз", – сказал вице-премьер.По его словам, сейчас на последней стометровке находится процесс подготовки списка задач, а затем Агентство государственной собственности "начнет процедуру закупки для проведения аудита"."Крайний срок этого аудита – 1 мая. Вопрос будет обсуждаться, в том числе на заседании смешанной комиссии в марте. В зависимости от прогресса будет принято решение, потребуется ли еще один-два месяца для завершения этого процесса", – отметил Спыну.XVI заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой состоялось 2 октября 2020 года в режиме видеоконференции.

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россия, молдова, молдо-российская межправкомиссия