https://ru.sputnik.md/20220111/kontrabanda-sigaret-47935282.html

Бывший пограничник замешан в контрабанде сигарет на 200 тысяч леев

Бывший пограничник замешан в контрабанде сигарет на 200 тысяч леев

В Бельцах задержали троих подозреваемых в контрабанде сигарет, один из них оказался бывшим сотрудником Пограничной полиции.

2022-01-11T18:47+0200

2022-01-11T18:47+0200

2022-01-11T19:04+0200

общество

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контрабанда

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КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Бывший пограничник участвовал в схеме контрабанды сигаретами на сумму в более 200 тысяч леев. Всего в схеме было задействовано три человека. По данному делу в муниципии Бельцы во вторник прошло восемь обысков. Такую информацию сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).По данным следствия, в апреле 2021 года в зоне ответственности западного регионального управления Пограничной полиции было найдено около 9 тысяч пачек сигарет, произведенных Молдове. Прокурорам предстоит вынести решение о запросе ордера на арест подозреваемых.

https://ru.sputnik.md/20220108/moldova-kontrabanda-rumyniya-sigarety-47854627.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, контрабанда