https://ru.sputnik.md/20220111/kontrabanda-sigaret-47935282.html
Бывший пограничник замешан в контрабанде сигарет на 200 тысяч леев
Бывший пограничник замешан в контрабанде сигарет на 200 тысяч леев
В Бельцах задержали троих подозреваемых в контрабанде сигарет, один из них оказался бывшим сотрудником Пограничной полиции.
2022-01-11T18:47+0200
2022-01-11T18:47+0200
2022-01-11T19:04+0200
общество
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контрабанда
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КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Бывший пограничник участвовал в схеме контрабанды сигаретами на сумму в более 200 тысяч леев. Всего в схеме было задействовано три человека. По данному делу в муниципии Бельцы во вторник прошло восемь обысков. Такую информацию сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).По данным следствия, в апреле 2021 года в зоне ответственности западного регионального управления Пограничной полиции было найдено около 9 тысяч пачек сигарет, произведенных Молдове. Прокурорам предстоит вынести решение о запросе ордера на арест подозреваемых.
https://ru.sputnik.md/20220108/moldova-kontrabanda-rumyniya-sigarety-47854627.html
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в молдове, молдова, контрабанда
Бывший пограничник замешан в контрабанде сигарет на 200 тысяч леев
18:47 11.01.2022 (обновлено: 19:04 11.01.2022)
В Бельцах задержали троих подозреваемых в контрабанде сигарет, один из них оказался бывшим сотрудником Пограничной полиции.
КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Бывший пограничник участвовал в схеме контрабанды сигаретами на сумму в более 200 тысяч леев. Всего в схеме было задействовано три человека. По данному делу в муниципии Бельцы во вторник прошло восемь обысков.
Такую информацию сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
По данным следствия, в апреле 2021 года в зоне ответственности западного регионального управления Пограничной полиции было найдено около 9 тысяч пачек сигарет, произведенных Молдове.
"Исходя из рыночной цены на них, изъятые сигареты оцениваются более чем в 200 тысяч леев. Подозреваемые участники схемы – трое мужчин в возрасте от 27 до 43 лет, один из них ранее был сотрудником Пограничной полиции," – пояснили в ведомстве.
Прокурорам предстоит вынести решение о запросе ордера на арест подозреваемых.