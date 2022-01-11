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Бывший пограничник замешан в контрабанде сигарет на 200 тысяч леев
Бывший пограничник замешан в контрабанде сигарет на 200 тысяч леев
В Бельцах задержали троих подозреваемых в контрабанде сигарет, один из них оказался бывшим сотрудником Пограничной полиции.
2022-01-11T18:47+0200
2022-01-11T19:04+0200
общество
в молдове
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контрабанда
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КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Бывший пограничник участвовал в схеме контрабанды сигаретами на сумму в более 200 тысяч леев. Всего в схеме было задействовано три человека. По данному делу в муниципии Бельцы во вторник прошло восемь обысков. Такую информацию сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).По данным следствия, в апреле 2021 года в зоне ответственности западного регионального управления Пограничной полиции было найдено около 9 тысяч пачек сигарет, произведенных Молдове. Прокурорам предстоит вынести решение о запросе ордера на арест подозреваемых.
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в молдове, молдова, контрабанда

Бывший пограничник замешан в контрабанде сигарет на 200 тысяч леев

18:47 11.01.2022 (обновлено: 19:04 11.01.2022)
CC0 / Pixabay / klimkin / Сигареты
Сигареты - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
CC0 / Pixabay / klimkin /
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Бельцах задержали троих подозреваемых в контрабанде сигарет, один из них оказался бывшим сотрудником Пограничной полиции.
КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Бывший пограничник участвовал в схеме контрабанды сигаретами на сумму в более 200 тысяч леев. Всего в схеме было задействовано три человека. По данному делу в муниципии Бельцы во вторник прошло восемь обысков.
Такую информацию сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
По данным следствия, в апреле 2021 года в зоне ответственности западного регионального управления Пограничной полиции было найдено около 9 тысяч пачек сигарет, произведенных Молдове.

"Исходя из рыночной цены на них, изъятые сигареты оцениваются более чем в 200 тысяч леев. Подозреваемые участники схемы – трое мужчин в возрасте от 27 до 43 лет, один из них ранее был сотрудником Пограничной полиции," – пояснили в ведомстве.

Прокурорам предстоит вынести решение о запросе ордера на арест подозреваемых.
Сигареты - Sputnik Молдова, 1920, 08.01.2022
Общество
В Молдове пресечена контрабанда в Румынию крупной партии сигарет
8 января, 12:11
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