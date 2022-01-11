https://ru.sputnik.md/20220111/kurs-valyut-47939114.html

Курс валют на среду: доллар и евро растут в цене

Курс валют на среду: доллар и евро растут в цене

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

2022-01-11T22:40+0200

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КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 12 января. Доллар, евро и остальные основные валюты подорожают по отношению к молдавскому лею.Доллар США подорожает на четыре бана и будет стоить 17,9662 лея.Евро станет дороже на восемь банов и закрепится на уровне 20,3738 лея.Что касается остальных валют, то 12 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2401 лея. Стоимость украинской гривны повысится до 0,6526 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,1196 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-ом доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.

https://ru.sputnik.md/20211119/moldova-autsayder-reyting-investitsiy-rf-strany-sng-46548049.html

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2022

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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро