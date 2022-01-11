https://ru.sputnik.md/20220111/midei-grazhdane-moldova-kazakhstan-ne-postradali-47912908.html

МИДЕИ: граждане Молдовы в Казахстане не пострадали, открыта горячая линия

МИДЕИ: граждане Молдовы в Казахстане не пострадали, открыта горячая линия

Во внешнеполитическом ведомстве страны уточнили информацию о гражданах Молдовы в Казахстане.

2022-01-11T09:47+0200

2022-01-11T09:47+0200

2022-01-11T10:11+0200

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министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова

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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Нет данных о пострадавших гражданах Молдовы во время последних событий в Казахстане, сообщили во вторник в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). В то же время в МИДЕИ уточнили, что готовы оказать консульскую помощь, а также призвали граждан Молдовы, столкнувшихся с чрезвычайной ситуацией, обращаться к властям по установленному номеру экстренной связи.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В субботу, 8 января, Токаев провел заседание оперативного штаба и поручил восстановить все объекты и инфраструктуру, пострадавшие от террористических атак.

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