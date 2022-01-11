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Молдавские спортсмены готовятся к зимней Олимпиаде
Молдавские спортсмены готовятся к зимней Олимпиаде
Председатель Национального олимпийского и спортивного комитета Республики Молдова Николае Журавский рассказал о тренировках молдавских спортсменов
2022-01-11T07:30+0200
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олимпиада
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в молдове
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николай журавский
зимняя олимпиада
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КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Председатель Национального олимпийского и спортивного комитета Республики Молдова Николае Журавский рассказал о тренировках молдавских спортсменов и об их подготовке к крупному международному спортивному событию.По его словам, молдавские спортсмены примут участие в Олимпиаде в трех видах спорта: лыжных гонках, санном спорте и биатлоне.Самая большая проблема на данный момент, по словам главы НОК, – это финансирование олимпийцев, так как у государства нет достаточных ресурсов."Теперь мы полностью лишены финансирования. Один только билет стоит около трех тысяч долларов. Это довольно высокие затраты. Наша ассоциация пытается помочь, также экономические агенты вносят свой посильный вклад", – сказал Журавский.XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские – с 4 по 13 марта.
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олимпиада, в молдове, молдова, николай журавский, зимняя олимпиада

Молдавские спортсмены готовятся к зимней Олимпиаде

07:30 11.01.2022
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Молдавские спортсмены, прошедшие квалификацию на зимние Олимпийские игры 2022 года, готовы отправиться в Пекин.
КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Председатель Национального олимпийского и спортивного комитета Республики Молдова Николае Журавский рассказал о тренировках молдавских спортсменов и об их подготовке к крупному международному спортивному событию.
По его словам, молдавские спортсмены примут участие в Олимпиаде в трех видах спорта: лыжных гонках, санном спорте и биатлоне.

"Трудно конкурировать с норвежцами, немцами или спортсменами из других скандинавских стран, но для нас нас участие в играх будет успехом", — сказал он.

Самая большая проблема на данный момент, по словам главы НОК, – это финансирование олимпийцев, так как у государства нет достаточных ресурсов.
"Теперь мы полностью лишены финансирования. Один только билет стоит около трех тысяч долларов. Это довольно высокие затраты. Наша ассоциация пытается помочь, также экономические агенты вносят свой посильный вклад", – сказал Журавский.
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