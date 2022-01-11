https://ru.sputnik.md/20220111/moldavskie-sportsmeny-olimpiada-47903220.html

Молдавские спортсмены готовятся к зимней Олимпиаде

Молдавские спортсмены готовятся к зимней Олимпиаде

Председатель Национального олимпийского и спортивного комитета Республики Молдова Николае Журавский рассказал о тренировках молдавских спортсменов

2022-01-11T07:30+0200

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олимпиада

спорт

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молдова

николай журавский

зимняя олимпиада

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КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Председатель Национального олимпийского и спортивного комитета Республики Молдова Николае Журавский рассказал о тренировках молдавских спортсменов и об их подготовке к крупному международному спортивному событию.По его словам, молдавские спортсмены примут участие в Олимпиаде в трех видах спорта: лыжных гонках, санном спорте и биатлоне.Самая большая проблема на данный момент, по словам главы НОК, – это финансирование олимпийцев, так как у государства нет достаточных ресурсов."Теперь мы полностью лишены финансирования. Один только билет стоит около трех тысяч долларов. Это довольно высокие затраты. Наша ассоциация пытается помочь, также экономические агенты вносят свой посильный вклад", – сказал Журавский.XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские – с 4 по 13 марта.

https://ru.sputnik.md/20220109/pekin-zimnyaya-olimpiada-47812806.html

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