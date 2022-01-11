https://ru.sputnik.md/20220111/moldova-moroz-pogoda-47922644.html
В Молдову придут сильные морозы и снег
В Молдову придут сильные морозы и снег
Молдавские синоптики обещают значительное похолодание в стране и осадки в виде снега.
2022-01-11T12:12+0200
2022-01-11T12:12+0200
2022-01-11T12:12+0200
в молдове
снег
прогноз погоды
мороз
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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. В Молдове сильно похолодает, в некоторых районах ожидается крепкий мороз до -14 градусов по Цельсию. Такая погода прогнозируется в ночь на 13 января. По данным Государственной гидрометеослужбы в указанную ночь по стране ожидается от -9 до -13. Днем потеплеет от 0 до -5 градусов. Кроме того, 13 января на севере республики может выпасть снег. Накануне, 12 января, синоптики обещают от - 9 до -12 градусов мороза ночью. Днем потеплеет до нуля градусов.
https://ru.sputnik.md/20220109/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-sneg-s-dozhdem-47859781.html
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Юлия Липовая
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в молдове, снег, прогноз погоды, мороз
В Молдову придут сильные морозы и снег
Молдавские синоптики обещают значительное похолодание в стране и осадки в виде снега.
КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. В Молдове сильно похолодает, в некоторых районах ожидается крепкий мороз до -14 градусов по Цельсию. Такая погода прогнозируется в ночь на 13 января.
По данным Государственной гидрометеослужбы в указанную ночь по стране ожидается от -9 до -13. Днем потеплеет от 0 до -5 градусов.
Кроме того, 13 января на севере республики может выпасть снег.
Накануне, 12 января, синоптики обещают от - 9 до -12 градусов мороза ночью. Днем потеплеет до нуля градусов.