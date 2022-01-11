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В Молдову придут сильные морозы и снег
В Молдову придут сильные морозы и снег
Молдавские синоптики обещают значительное похолодание в стране и осадки в виде снега.
2022-01-11T12:12+0200
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в молдове
снег
прогноз погоды
мороз
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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. В Молдове сильно похолодает, в некоторых районах ожидается крепкий мороз до -14 градусов по Цельсию. Такая погода прогнозируется в ночь на 13 января. По данным Государственной гидрометеослужбы в указанную ночь по стране ожидается от -9 до -13. Днем потеплеет от 0 до -5 градусов. Кроме того, 13 января на севере республики может выпасть снег. Накануне, 12 января, синоптики обещают от - 9 до -12 градусов мороза ночью. Днем потеплеет до нуля градусов.
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Юлия Липовая
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в молдове, снег, прогноз погоды, мороз

В Молдову придут сильные морозы и снег

12:12 11.01.2022
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком во время снегопада на улице Краснодара
Женщина с ребенком во время снегопада на улице Краснодара - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдавские синоптики обещают значительное похолодание в стране и осадки в виде снега.
КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. В Молдове сильно похолодает, в некоторых районах ожидается крепкий мороз до -14 градусов по Цельсию. Такая погода прогнозируется в ночь на 13 января.
По данным Государственной гидрометеослужбы в указанную ночь по стране ожидается от -9 до -13. Днем потеплеет от 0 до -5 градусов.
Кроме того, 13 января на севере республики может выпасть снег.
Накануне, 12 января, синоптики обещают от - 9 до -12 градусов мороза ночью. Днем потеплеет до нуля градусов.
Последствия снегопада в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 09.01.2022
Самый точный прогноз погоды: снег с дождем
9 января, 07:00
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