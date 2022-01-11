https://ru.sputnik.md/20220111/moldova-status-voennii-neytralitet-47896793.html

Чуря: что приобретает Молдова от статуса военного нейтралитета

Чуря: что приобретает Молдова от статуса военного нейтралитета

Как нейтральный статус и обязательство неприсоединения к каким военно-политическим союзам могут сыграть позитивную роль для РМ

2022-01-11T09:00+0200

2022-01-11T09:00+0200

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нейтралитет

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Чуря: что приобретает Молдова от статуса военного нейтралитета Чуря: что приобретает Молдова от статуса военного нейтралитета

Учитывая недальновидность некоторых молдавских политических деятелей на протяжении трех десятилетий независимости страны, а также разделенность населения по выбору векторов внешней политики государства на два лагеря (прозападный и провосточный), именно статус военного нейтралитета, закрепленный в Конституции страны, является тем "щитом", который способствует невмешательству республики в военные конфликты в регионе. Об этом говорят многие отечественные и зарубежные политологи.Уже 12 января состоится саммит Россия-НАТО, в ходе которого будут обсуждаться те "красные линии" нерасширения Североатлантического альянса на Восток, о которых не так давно говорил президент РФ Владимир Путин.Как нейтральный статус помогает Молдове не попадать в пучину мощных геополитических водоворотов? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря.По словам эксперта, именно нейтральный статус защищает Молдову от участия в военных альянсах. Как уточнил Чуря, 11-я статья Конституции Молдовы этому качественно способствует."Наша страна должна постоянно поддерживать такое положение Конституции. У Украины, к примеру, нет таких статей в основном законе, у них нет внеблокового статуса, в Киеве иначе смотрят на ситуацию в регионе", - добавил аналитик.В завершение эксперт выразил уверенность, что НАТО не расширится на территорию Молдовы, а страна от этого только выиграет. Ранее, в конце минувшего года президент Молдовы Майя Санду также заявила, что Конституция страны исключает вступление республики в НАТО, а менять основной закон страны пока никто не планирует.Согласно Конституции Молдовы, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице РМ действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения выступают против вступления Молдовы в альянс.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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нейтралитет, нато, молдова, геополитика, аудио