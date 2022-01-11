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Шипящий "клад" обнаружили спасатели в подвале детского сада в Молдове
Шипящий "клад" обнаружили спасатели в подвале детского сада в Молдове
Рептилии наводнили подвал дошкольного образовательного учреждения. В результате инцидента никто не пострадал.
2022-01-11T15:45+0200
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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Спасатели достали 15 змей из подвала детского сада в населенном пункте Кукоара Кагульского района Молдовы. Об этом сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ГИЧС, о змеях в подвале дошкольного учреждения сообщили в службу 112, запросив помощь спасателей. По данным спасателей, специалисты установили, что рептилии не ядовиты и не представляют опасности, однако им лучше находиться в специально отведенном месте или на свободе.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, детсад, змеи

Шипящий "клад" обнаружили спасатели в подвале детского сада в Молдове

15:45 11.01.2022
© Pixabay / artellliii72Viperă
Viperă - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
© Pixabay / artellliii72
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Рептилии наводнили подвал дошкольного образовательного учреждения, все они были вывезены с территории детсада.
КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Спасатели достали 15 змей из подвала детского сада в населенном пункте Кукоара Кагульского района Молдовы. Об этом сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.
Как отметили в ГИЧС, о змеях в подвале дошкольного учреждения сообщили в службу 112, запросив помощь спасателей.

"На место выехали две бригады в специальной экипировке, они обнаружили рептилии и бережно достали их из подвала. Змей увезли, позже их заберут сотрудники Института зоологии в Кишиневе", - пояснили в ГИЧС.

По данным спасателей, специалисты установили, что рептилии не ядовиты и не представляют опасности, однако им лучше находиться в специально отведенном месте или на свободе.
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