https://ru.sputnik.md/20220111/neskolko-zmey-obnaruzhili-podvale-detskogo-sada-47928950.html

Шипящий "клад" обнаружили спасатели в подвале детского сада в Молдове

Шипящий "клад" обнаружили спасатели в подвале детского сада в Молдове

Рептилии наводнили подвал дошкольного образовательного учреждения. В результате инцидента никто не пострадал.

2022-01-11T15:45+0200

2022-01-11T15:45+0200

2022-01-11T15:45+0200

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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Спасатели достали 15 змей из подвала детского сада в населенном пункте Кукоара Кагульского района Молдовы. Об этом сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ГИЧС, о змеях в подвале дошкольного учреждения сообщили в службу 112, запросив помощь спасателей. По данным спасателей, специалисты установили, что рептилии не ядовиты и не представляют опасности, однако им лучше находиться в специально отведенном месте или на свободе.

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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