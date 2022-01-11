https://ru.sputnik.md/20220111/ofitsialno-moldova-zafiksirovali-shtamm-omikron-47918978.html

Официально: в Молдове зафиксировали несколько случаев штамма "омикрон"

Официально: в Молдове зафиксировали несколько случаев штамма "омикрон"

Штамм COVID-19 "омикрон" был официально зафиксирован у пациентов в Молдове

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молдова

штаммы

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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Штамм COVID-19 "омикрон" был официально зафиксирован у пациентов в Молдове, сообщил на пресс-конференции во вторник глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Желамски. По его словам, было подтверждено 16 случаев заражения данным штаммом. "Восемь человек госпитализированы со средней формой заболевания, еще двое с тяжелой формой. Среди зараженных есть и беременная женщина", - добавил Желамски. Он уточнил, что также среди зараженных - двухмесячный младенец.Из этих 16 случаев 11 выявлены у мужчин и пять - у женщин. Наибольшее количество "омикрона" подтверждено в Кишиневе - 12 случаев. Еще два случая - в Дурлештах, по одному - в Страшенском районе и Приднестровье.

https://ru.sputnik.md/20220109/shtamm-koronavirusa-omikron-47879474.html

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в молдове, молдова, штаммы