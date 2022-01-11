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Официально: в Молдове зафиксировали несколько случаев штамма "омикрон"
Официально: в Молдове зафиксировали несколько случаев штамма "омикрон"
Штамм COVID-19 "омикрон" был официально зафиксирован у пациентов в Молдове
2022-01-11T11:24+0200
2022-01-11T11:55+0200
в молдове
коронавирус
молдова
штаммы
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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Штамм COVID-19 "омикрон" был официально зафиксирован у пациентов в Молдове, сообщил на пресс-конференции во вторник глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Желамски. По его словам, было подтверждено 16 случаев заражения данным штаммом. "Восемь человек госпитализированы со средней формой заболевания, еще двое с тяжелой формой. Среди зараженных есть и беременная женщина", - добавил Желамски. Он уточнил, что также среди зараженных - двухмесячный младенец.Из этих 16 случаев 11 выявлены у мужчин и пять - у женщин. Наибольшее количество "омикрона" подтверждено в Кишиневе - 12 случаев. Еще два случая - в Дурлештах, по одному - в Страшенском районе и Приднестровье.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, штаммы

Официально: в Молдове зафиксировали несколько случаев штамма "омикрон"

11:24 11.01.2022 (обновлено: 11:55 11.01.2022)
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Новый для Молдовы штамм коронавируса выявлен в стране после проведения последних анализов.
КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Штамм COVID-19 "омикрон" был официально зафиксирован у пациентов в Молдове, сообщил на пресс-конференции во вторник глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Желамски.
По его словам, было подтверждено 16 случаев заражения данным штаммом.
"Восемь человек госпитализированы со средней формой заболевания, еще двое с тяжелой формой. Среди зараженных есть и беременная женщина", - добавил Желамски.
Он уточнил, что также среди зараженных - двухмесячный младенец.

"НАОЗ выполнило первое секвенирование в этом году. Период сбора проб был с 1 по 8 января. Всего было собрано 149 положительных анализов с ярко выраженной вирусной концентрацией. Из них выявили 38 самых концентрированных и 16 оказались "омикроном", - добавил глава агентства.

Из этих 16 случаев 11 выявлены у мужчин и пять - у женщин. Наибольшее количество "омикрона" подтверждено в Кишиневе - 12 случаев. Еще два случая - в Дурлештах, по одному - в Страшенском районе и Приднестровье.
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Почему штамм коронавируса "омикрон" опасен для детей – ответ врача
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