https://ru.sputnik.md/20220111/ofitsialno-moldova-zafiksirovali-shtamm-omikron-47918978.html
Официально: в Молдове зафиксировали несколько случаев штамма "омикрон"
Официально: в Молдове зафиксировали несколько случаев штамма "омикрон"
Штамм COVID-19 "омикрон" был официально зафиксирован у пациентов в Молдове
2022-01-11T11:24+0200
2022-01-11T11:24+0200
2022-01-11T11:55+0200
в молдове
коронавирус
молдова
штаммы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/14/47389775_0:139:2955:1801_1920x0_80_0_0_3ef5602e41bf12ef941e55032501d6d6.jpg
КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Штамм COVID-19 "омикрон" был официально зафиксирован у пациентов в Молдове, сообщил на пресс-конференции во вторник глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Желамски. По его словам, было подтверждено 16 случаев заражения данным штаммом. "Восемь человек госпитализированы со средней формой заболевания, еще двое с тяжелой формой. Среди зараженных есть и беременная женщина", - добавил Желамски. Он уточнил, что также среди зараженных - двухмесячный младенец.Из этих 16 случаев 11 выявлены у мужчин и пять - у женщин. Наибольшее количество "омикрона" подтверждено в Кишиневе - 12 случаев. Еще два случая - в Дурлештах, по одному - в Страшенском районе и Приднестровье.
https://ru.sputnik.md/20220109/shtamm-koronavirusa-omikron-47879474.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/14/47389775_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_55add3dcc278b3e54754f7a896ecd35e.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, штаммы
Официально: в Молдове зафиксировали несколько случаев штамма "омикрон"
11:24 11.01.2022 (обновлено: 11:55 11.01.2022)
Новый для Молдовы штамм коронавируса выявлен в стране после проведения последних анализов.
КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Штамм COVID-19 "омикрон" был официально зафиксирован у пациентов в Молдове, сообщил на пресс-конференции во вторник глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Желамски.
По его словам, было подтверждено 16 случаев заражения данным штаммом.
"Восемь человек госпитализированы со средней формой заболевания, еще двое с тяжелой формой. Среди зараженных есть и беременная женщина", - добавил Желамски.
Он уточнил, что также среди зараженных - двухмесячный младенец.
"НАОЗ выполнило первое секвенирование в этом году. Период сбора проб был с 1 по 8 января. Всего было собрано 149 положительных анализов с ярко выраженной вирусной концентрацией. Из них выявили 38 самых концентрированных и 16 оказались "омикроном", - добавил глава агентства.
Из этих 16 случаев 11 выявлены у мужчин и пять - у женщин. Наибольшее количество "омикрона" подтверждено в Кишиневе - 12 случаев. Еще два случая - в Дурлештах, по одному - в Страшенском районе и Приднестровье.