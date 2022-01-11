https://ru.sputnik.md/20220111/peregovory-garantiy-bezopasnosti-47935808.html
Встреча в Женеве: чем закончились переговоры по гарантиям безопасности
Встреча в Женеве: чем закончились переговоры по гарантиям безопасности
В Швейцарии в понедельник прошли консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, направленных на снижение уровня конфронтации между Россией и НАТО
2022-01-11T21:28+0200
2022-01-11T21:28+0200
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В Швейцарии в понедельник прошли консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, направленных на снижение уровня конфронтации между Россией и НАТО. Среди них – сокращение числа военных учений, отказ от развертывания ядерного оружия за рубежом, запрет на размещения ракет средней и малой дальности в зоне досягаемости друг друга, а также гарантии альянса о нерасширении его на восток.Еще до начала встречи Вашингтон заявил, что многие требования Москвы неприемлемы. Однако российская сторона ответила, что эти предложения не носят ультимативный характер, но подчеркнули, что Россия в этих вопросах не пойдет на уступки в одностороннем порядке.Что обсуждали на встрече и к чему пришли стороны — смотрите в видео Sputnik.
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Встреча в Женеве: чем закончились переговоры России и США по гарантиям безопасности?
Встреча в Женеве: чем закончились переговоры России и США по гарантиям безопасности?
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Встреча в Женеве: чем закончились переговоры по гарантиям безопасности
21:28 11.01.2022 (обновлено: 21:50 11.01.2022)
В Женеве завершились переговоры между Россией и США по российскому проекту договора о гарантиях безопасности.
В Швейцарии в понедельник прошли консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, направленных на снижение уровня конфронтации между Россией и НАТО.
Среди них – сокращение числа военных учений, отказ от развертывания ядерного оружия за рубежом, запрет на размещения ракет средней и малой дальности в зоне досягаемости друг друга, а также гарантии альянса о нерасширении его на восток.
Еще до начала встречи Вашингтон заявил, что многие требования Москвы неприемлемы. Однако российская сторона ответила, что эти предложения не носят ультимативный характер, но подчеркнули, что Россия в этих вопросах не пойдет на уступки в одностороннем порядке.
Что обсуждали на встрече и к чему пришли стороны — смотрите в видео Sputnik.