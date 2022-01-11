https://ru.sputnik.md/20220111/peregovory-garantiy-bezopasnosti-47935808.html

Встреча в Женеве: чем закончились переговоры по гарантиям безопасности

Встреча в Женеве: чем закончились переговоры по гарантиям безопасности

В Швейцарии в понедельник прошли консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, направленных на снижение уровня конфронтации между Россией и НАТО

2022-01-11T21:28+0200

2022-01-11T21:28+0200

2022-01-11T21:50+0200

видео

россия

нато

сша

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0b/47935776_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bb605de25ba27532efe36ed3efef7870.png

В Швейцарии в понедельник прошли консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, направленных на снижение уровня конфронтации между Россией и НАТО. Среди них – сокращение числа военных учений, отказ от развертывания ядерного оружия за рубежом, запрет на размещения ракет средней и малой дальности в зоне досягаемости друг друга, а также гарантии альянса о нерасширении его на восток.Еще до начала встречи Вашингтон заявил, что многие требования Москвы неприемлемы. Однако российская сторона ответила, что эти предложения не носят ультимативный характер, но подчеркнули, что Россия в этих вопросах не пойдет на уступки в одностороннем порядке.Что обсуждали на встрече и к чему пришли стороны — смотрите в видео Sputnik.

россия

сша

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Встреча в Женеве: чем закончились переговоры России и США по гарантиям безопасности? Встреча в Женеве: чем закончились переговоры России и США по гарантиям безопасности? 2022-01-11T21:28+0200 true PT3M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, россия, нато, сша, переговоры