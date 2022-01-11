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Снова подорожание: НАРЭ публикует цены на топливо на среду
Снова подорожание: НАРЭ публикует цены на топливо на среду
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены 12 января.
2022-01-11T11:56+0200
2022-01-11T11:56+0200
общество
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
бензин
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КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 12 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на 1 бан до 21,81 лея за литр.Цена на дизтопливо тоже вырастет на четыре бана до 18,49 лея за литр.С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтопливо – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
https://ru.sputnik.md/20220103/benzin-diztoplivo-rezko-podorozhayut-moldova-47716708.html
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

Снова подорожание: НАРЭ публикует цены на топливо на среду

11:56 11.01.2022
© Sputnik / Mihai Carausавтозаправка
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на среду.
КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 12 января.
Так, цена на 95-й бензин повысится на 1 бан до 21,81 лея за литр.
Цена на дизтопливо тоже вырастет на четыре бана до 18,49 лея за литр.
С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтопливо – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
Автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
Общество
Бензин и дизтопливо резко дорожают в Молдове: объяснение НАРЭ
3 января, 12:14
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