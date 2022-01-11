https://ru.sputnik.md/20220111/pogodnye-rekordy-47906951.html
Погодные рекорды Молдовы 11 января
Погодные рекорды Молдовы 11 января
Какой была температура 11 января в Молдове в разные годы.
2022-01-11T00:01+0200
2022-01-11T00:01+0200
2022-01-11T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 11 января был зарегистрирован 70 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1950 году столбик термометра опустился до –23,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 11 января зарегистрировали в 2005 году. Тогда воздух прогрелся до +15 градусов.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 11 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 38,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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климат, статистика, погода
Погодные рекорды Молдовы 11 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 11 января был зарегистрирован 70 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1950 году столбик термометра опустился до –23,4 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 11 января зарегистрировали в 2005 году. Тогда воздух прогрелся до +15 градусов.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 11 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 38,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.