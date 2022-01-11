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Пока все спали: вывод сил ОДКБ, потеря в Европарламенте и ситуация с COVID
Пока все спали: вывод сил ОДКБ, потеря в Европарламенте и ситуация с COVID
Пока все спали: вывод сил ОДКБ, потеря в Европарламенте и ситуация с COVID
2022-01-11T08:42+0200
2022-01-11T08:58+0200
казахстан
европарламент
одкб
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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев."Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс &lt;...&gt; займет не более десяти дней", — сказал он, выступая перед депутатами парламента.Вывод миротворческих сил займет не более 10 дней, передает РИА Новости.На прошлой неделе Токаев обратился к Организации Договора о коллективной безопасности за поддержкой в связи с вспыхнувшими в стране беспорядками.Союзники направили в Казахстан миротворцев, в задачи которых входит охрана государственных, военных и социально значимых объектов.Массовые протесты начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей Жанаозена и Актау стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы с обеих сторон.Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства".Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.В Италии скончался глава ЕвропарламентаПредседатель Европейского парламента Давид Сассоли скончался в Италии на 66-м году жизни, передает РИА Новости.По информации пресс-секретаря Роберто Куилло, известный политик и журналист умер в онкологическом центре итальянского города Авиано.В понедельник Куилло распространил сообщение, в котором говорилось, что Сассоли 26 декабря был госпитализирован в Италии в связи серьезным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной системы.В сентябре глава ЕП был госпитализирован в Страсбурге в связи с воспалением легких, которое не было вызвано COVID-19. После пребывания в больнице политик вернулся на родину. 15 декабря Куилло сообщил СМИ, что Сассоли не будет вновь выставлять свою кандидатуру на выборах главы ЕП.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 310 миллионов.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 310 миллионов 481 тысяча 818. Из них 5 495 376 скончались. Применены свыше 9 443 788 581 дозы вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (61 558 085). Следом идут Индия (35 875 790) и Бразилия (22 563 104).В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 14 709 639 случаев, в России – 10 485 705 случая заражения, во Франции –12 312 108, в Турции - 10 045 658, на Украине – 3 885 416, в Румынии – 1 848 641.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 695 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 380 985.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 380.
https://ru.sputnik.md/20220110/mirotvortsy-odkb-kazakhstan-47901862.html
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казахстан, европарламент, одкб

Пока все спали: вывод сил ОДКБ, потеря в Европарламенте и ситуация с COVID

08:42 11.01.2022 (обновлено: 08:58 11.01.2022)
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкTrimiterea militarilor ruși în Kazahstan, parte a trupelor OTSC pentru menținerea păcii
Trimiterea militarilor ruși în Kazahstan, parte a trupelor OTSC pentru menținerea păcii - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ
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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс <...> займет не более десяти дней", — сказал он, выступая перед депутатами парламента.
Вывод миротворческих сил займет не более 10 дней, передает РИА Новости.
На прошлой неделе Токаев обратился к Организации Договора о коллективной безопасности за поддержкой в связи с вспыхнувшими в стране беспорядками.
Союзники направили в Казахстан миротворцев, в задачи которых входит охрана государственных, военных и социально значимых объектов.
Массовые протесты начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей Жанаозена и Актау стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы с обеих сторон.
Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства".
Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: как они справляются с поставленными задачами - Sputnik Молдова, 1920, 10.01.2022
Видео
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: как они справляются с поставленными задачами
Вчера, 23:08

В Италии скончался глава Европарламента

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли скончался в Италии на 66-м году жизни, передает РИА Новости.

По информации пресс-секретаря Роберто Куилло, известный политик и журналист умер в онкологическом центре итальянского города Авиано.
В понедельник Куилло распространил сообщение, в котором говорилось, что Сассоли 26 декабря был госпитализирован в Италии в связи серьезным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной системы.

В сентябре глава ЕП был госпитализирован в Страсбурге в связи с воспалением легких, которое не было вызвано COVID-19. После пребывания в больнице политик вернулся на родину. 15 декабря Куилло сообщил СМИ, что Сассоли не будет вновь выставлять свою кандидатуру на выборах главы ЕП.

Ситуация с COVID-19

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 310 миллионов.
К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 310 миллионов 481 тысяча 818. Из них 5 495 376 скончались. Применены свыше 9 443 788 581 дозы вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (61 558 085). Следом идут Индия (35 875 790) и Бразилия (22 563 104).
В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 14 709 639 случаев, в России – 10 485 705 случая заражения, во Франции –12 312 108, в Турции - 10 045 658, на Украине – 3 885 416, в Румынии – 1 848 641.
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 695 новых случаев инфицирования COVID-19.
Общее число случаев заражения в стране достигло 380 985.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 380.
Иностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 10.01.2022
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