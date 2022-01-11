https://ru.sputnik.md/20220111/potrebitelskaya-tsena-gaz-47941302.html

Спыну: потребительская цена на газ может подняться выше 14 леев за куб

Спыну: потребительская цена на газ может подняться выше 14 леев за куб

Андре Спыну не исключил снижение закупочный цены газа для Молдовы до 450 долларов

2022-01-11T21:55+0200

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2022-01-11T22:08+0200

экономика

в молдове

цены

газпром

газ

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Если цена в 647 долларов, за которую Молдова покупает газ у "Газпрома" в январе, сохранится и в следующем месяце, тариф для потребителей может вырасти до 14 леев 70 банов за кубометр. Об этом вице-премьер молдавского правительства Андрей Спыну заявил в эфире одного из телеканалов.При этом чиновник не исключил, что закупочная цена газа для Молдовы может снизиться в феврале до 450 или 430 долларов за тысячу кубометров. Ранее стало известно о том, что закупочная цена природного газа, получаемого АО "Молдовагаз" от ПАО "Газпром", составила в январе 2022 года 646 долларов США за тысячу кубометров.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Повышение тарифа на газ и тепло в МолдовеТариф на природный газ для конечных потребителей было предложено повысить компанией "Молдовагаз". Повышение было одобрено НАРЭ. Тариф за тысячу кубометров увеличили с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) без учета НДС.Позднее Termoelectrica запросила НАРЭ повысить тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.

https://ru.sputnik.md/20220111/ao-moldovagaz-podtverdilo-vozmozhnost-rosta-tarifa-na-gaz-47926735.html

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2022

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в молдове, цены, газпром, газ, андрей спыну