https://ru.sputnik.md/20220111/prognoz-pogody-47901655.html

Самый точный прогноз погоды: шквальный ветер и резкое похолодание

Самый точный прогноз погоды: шквальный ветер и резкое похолодание

Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первые дни нового года и на Рождество.

2022-01-11T07:30+0200

2022-01-11T07:30+0200

2022-01-11T07:30+0200

прогноз погоды

погода

народные приметы

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КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный, местами порывы.Средняя температура в дневные часы в республике составит от –4 до +1 градусов по Цельсию, ночью – от –6 до –1.Точный прогноз погоды в Кишиневе 11 января: днем – от 0 до –2, ночью – от –3 до –1 градуса.Государственная гидрометеослужба объявила два "желтых кода" метеопасности в связи с сильным ветром и похолоданием.Предупреждение о сильном ветре будет активно 11-13 января. Снижение среднесуточных температур ожидается 12 и 13 января."В указанный период на большей части территории республики ожидается усиление северного ветра с порывами до 15-20 м/с. Среднесуточная температура воздуха понизится на 5-8 градусов", – сообщили синоптики.На протяжении ближайших двух дней температура будет сохраняться в пределах от 0 до –5 градусов по Цельсию. Ночью ожидаются морозы от –7 до –14 градусов. После 14 января в Молдове несколько потеплеет. Праздники и народные приметыПравославная церковь 11 января совершает день памяти святой преподобномученицы Анастасии Римляныни и преподобного Авраамия Затворника.На Руси этот день называли "Настасьи-овечницы", "Настя-овчарница", "Настасья-стригальница", "Анастасия-овечница", "Анастасия-овчарница", "овчарный праздник", "овечница", "стригальницы", "праздник овчаров", "овчары", "Анастасия-узорешительница", "Авраамий", "Авраамий и Настасья". Анастасию считали заступницей овец, а Авраамия – покровителем овчаров.В народе верили, что именно покровительство святой Анастасии защищает скот от болезней и спасает от волков. Крестьяне часто молились великомученице и приносили в поле, где пасутся овцы, иконы Анастасии и Авраамия. Реликвии считали надежной защитой от всех напастей, которые могут приключиться со стадом.В этот день было принято рассчитываться с овчарами и угощать их пирогами из свежей муки. Овчары же, получив свой заработок, устраивали праздник и гуляли до глубокой ночи. Именно отсюда и пошло название "овчарный праздник", "овчарный день".Кроме того, с этого дня начинали стричь животных. По поверьям, прежде чем приступить к стрижке овец, хозяин или хозяйка должны были взять клочок шерсти и вложить его в ножницы, чтобы задобрить злых духов.Были и погодные приметы. Так, если в этот день шел дождь, считали что на Архангела Михаила (21 ноября) будет оттепель. Если облака плывут низко – похолодает. Если ночью будет иней – днем снега ждать не надо. Голуби воркуют – к хорошей погоде.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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прогноз погоды, погода, народные приметы