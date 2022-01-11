https://ru.sputnik.md/20220111/revolyutsiyu-orkov-sily-bezopasnosti-rk-prospali-nesluchayno-chto-dalshe-47916806.html

"Революцию "орков" силы безопасности РК "проспали" неслучайно: что дальше?

"Революцию "орков" силы безопасности РК "проспали" неслучайно: что дальше?

"Революцию "орков" силы безопасности РК "проспали" неслучайно: что дальше?

2022-01-11T11:07+0200

2022-01-11T11:07+0200

2022-01-11T11:21+0200

казахстан

революция

колумнистика

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Огромный потенциал силового блока Республики Казахстан оказался несостоятельным в условиях террористической атаки начала января. Главные причины и предпосылки: одновременное военное сотрудничество в форматах ОДКБ и НАТО, политический пиетет в отношении идей "Великого Турана", недооценка местных (республиканских и региональных) законспирированных ячеек джихадистов с боевым опытом, полученным в Афганистане, Ираке, Сирии.Степень организации, логистики и оперативной координации протестующих свидетельствует о значительном привлечении зарубежных средств и высокой вероятности участия западных спецслужб. Явно надуманный повод для "протестов" и "украинские оговорки по Фрейду" западных СМИ позволяют предположить прямое участие американцев или их ближайших союзников в формировании "второго майдана" у границ России – для дополнительного давления на Москву в канун переговоров по безопасности в Женеве.Заметим, цены на газ для авто в Казахстане находились и сейчас находятся в диапазоне 50–70 тенге или 0,11 – 0,16 $ за 1 литр, временное увеличение их даже в два раза катастрофой не являлось. В сопоставимой по уровню жизни РФ цена за литр газа на заправках составляет около 27 рублей или 0,36 $. Кому, кроме местных "джихадистов", выгодны подобные провокации?Американское издание Breaking Defense 7 января радостно сообщило читателям о "кошмаре Путина": "Восстание в Казахстане добавляет новую переменную к планам России в отношении Украины… Новый хаотический элемент, который может потребовать от России отказаться от любых планов военного вторжения в Украину, чтобы справиться с еще одним кризисом".Возможно, "скорость и свирепость протестов" объясняются и тем, что Казахстан добывает более 40% урана в мире, а США вложили в добывающие отрасли экономики Казахстана огромные деньги. В сочетании с недавним сокрушительным поражением США и НАТО в Афганистане – нетерпимое для американской "исключительности" положение дел.Вот, и "Аль-Джазира" отмечает, что Казахстан "должен был стать вторым фронтом против России помимо Украины", но теперь уходит из-под американского влияния.Многовекторный провалДраматические события семи минувших суток достаточно подробно отражены в СМИ. В понедельник в Алматы, по сообщению Комитета национальной безопасности, нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых (граждане Казахстана и иностранцы) активно участвовали в массовых беспорядках в мегаполисе 4 – 8 января. В ходе обысков изъяты огнестрельное оружие, гранаты, патроны, религиозная литература. Оперативно-следственные мероприятия на территории республики продолжаются.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании ОДКБ 10 января заявил, что боевики во время беспорядков отсекли головы двоим военнослужащим. Разумеется, "дело" это непростое, требует большой практики и психологической закалки в отрядах "джихадистов" – в зонах боевых действий.Ранее сообщалось о взятии "протестующими" международного аэропорта Алматы и захвате нескольких самолетов, вооруженном штурме отделов полиции и Комитета нацбезопасности РК, академии пограничных войск и городской администрации. Степень ожесточенности поражает. На мирный экспромт обездоленных это не похоже. "Профессиональным революционерам" неплохо оплачивали погромы.Значительный во времени и пространстве этап подпольной подготовки террористов в Казахстане специалисты Комитета нацбезопасности и полиции "проспали" (определение президента Токаева). Войсковые подразделения общим числом в 135 тысяч "штыков" не встали на защиту населения 2 или 3 января, сразу после начала беспорядков, погромов и грабежей. Конечно, армия – не полиция, но главный защитник народа.Казахстанские отряды быстрого реагирования фактически уступили города погромщикам. Наиболее подготовленные подразделения ВДВ начали бои с террористами только 4 января. Режим ЧП действует на всей территории Казахстана с 5 января. Операция "Антитеррор" началась 7 января.Сайт Национальной гвардии (около 40 тысяч человек) бездействует с 27 декабря до сего дня, хотя ранее информационное агентство "КазИнформ" называло ее "молодым, но достойным конкурентом знаменитых воздушно-десантных войск или морской пехоты".Не вполне понятна диспозиция в начале января 30 тысяч сотрудников Комитета национальной безопасности Казахстана и Службы охраны президента, 140 тысяч бойцов Внутренних войск.Трехлетний оборонный бюджет (2020 – 2022 годов), по данным Минобороны РК, составляет в общей сложности 961 миллиард тенге (2,55 миллиарда долларов), вполне обеспечивает потребности войск и сил. Как можно объяснить кризис системы национальной безопасности?Офицерские кадры для армии и других силовых структур РК многие годы готовились в России и странах НАТО – одновременно, "многовекторно". Как автор этих строк уже отмечал в минувшем октябре, подобная система военного образования неизбежно ведет к разновекторной тактике в штабах, несогласованности на поле боя.Сложно представить оперативное взаимодействие офицеров Казахстана, воспитанных в четырех разных военных школах – российской, итальянской, турецкой и американской.Бойцы отряда быстрого реагирования "Львы" ("Арыстан") проходили стажировку в американских ЦРУ и ФБР, ЯМАМ (спецподразделение израильской полиции), английской САС (Специальная авиадесантная служба) и ГСГ-9 (подразделение спецназа федеральной полиции Германии).Бог знает, какие планы могут возникнуть на фоне "цветной революции" в головах военачальников, "опыленных" ранее американской демократией или турецкими идеями "Великого Турана". Как выяснилось в начале января 2022 года, многовекторное военное и военно-техническое сотрудничество Казахстана с НАТО и параллельно с ОДКБ – не просто источник технологических концептуальных противоречий, а реальная и очевидная проблема национальной безопасности.К счастью для народа Республики Казахстан, президент Токаев в сложной обстановке быстро принял единственно правильное решение – обратился за помощью в ОДКБ. И отсек лишнее в государственных структурах, включая руководителей КНБ.Миротворческая роль ОДКБ и РоссииНа внеочередном заседании Совета ОДКБ 10 января российский президент Владимир Путин отметил:- нападение на Казахстан было актом агрессии, в республике использовались майданные технологии "цветных революций";- Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности, это не первая и не последняя попытка вмешательства извне – ситуация касается всех стран ОДКБ;- союзникам по ОДКБ удалось оперативно отреагировать и не допустить деградации обстановки в республике;- миротворцы пяти стран ОДКБ вошли на территорию Казахстана согласно Договору о коллективной безопасности и будут находиться в республике до нормализации обстановки, то есть недолго;- президент Токаев смог объединить общество и силовые структуры для отпора боевикам, ситуация в Казахстане стабилизируется.Высший уровень террористической угрозы введен на юге республики. Еще продолжаются перестрелки с террористами близ Алматы, но исход "революции "орков" уже предрешен. Почти 8000 человек задержаны в Казахстане в связи с беспорядками. Десятки арестованных боевиков имеют иностранное гражданство.Подразделения коллективных миротворческих сил дислоцированы в городах Нур-Султан, Алматы и Алматинской области. Миротворцы ОДКБ не участвуют в боестолкновениях, их главная задача – охрана стратегических объектов. К примеру, российские десантники обеспечивают безопасность космодрома Байконур, который РФ арендовала до 2050 года. Военнослужащие Республики Беларусь из 103-й Витебской бригады сил спецопераций охраняют арсенал боеприпасов на Капшагае и аэродром Жетыген, которые расположены соответственно в 40 километрах и в 60 километрах от Алматы.Для ОДКБ казахстанский кризис стал первой полноценной проверкой боеспособности и эффективности, и предварительные итоги оперативного реагирования говорят сами за себя. По мнению казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, республика пережила самый тяжелый кризис за всю историю своей 30-летней независимости, ведь падение Алматы открыло бы боевикам путь к захвату юга, а затем всей страны. Однако история на этом не заканчивается, все страны-члены ОДКБ должны сделать правильные выводы из несостоявшейся в Казахстане "революции "орков".Западные "партнеры" многое поняли, наблюдая эффективность миротворческого контингента в действии. Россия и другие страны ОДКБ остаются главными гарантами мира на постсоветском пространстве.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

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казахстан, революция, колумнистика