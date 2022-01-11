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Как выглядит резиденция президента Казахстана после беспорядков
Как выглядит резиденция президента Казахстана после беспорядков
Журналисты засняли здание старой резиденции президента Казахстана в Алма-Ате после штурма и поджога. 11.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-11T19:42+0200
2022-01-11T19:42+0200
2022-01-11T19:53+0200
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резиденция президента
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Протестующие захватили старую резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате пятого января. Здание – недействующее после переноса столицы страны в Нур-Султан. Это памятник архитектуры и истории. Неподалеку расположена городская администрация – акимат, здание которой демонстранты также штурмовали и подожгли.Журналисты сняли свежие кадры резиденции президента Казахстана в Алма-Ате и ее окрестностях. На видео можно в деталях рассмотреть все последствия беспорядков: это и выбитые окна, и сожженные автомобили, и залитые краской газоны.Во время протестов резиденцию подожгли. Пожар охватил практически все здание. Сейчас оно находится под охраной. Вместе с местными органами правопорядка все важные государственные объекты в стране защищают миротворцы ОДКБ.
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видео, в мире, казахстан, резиденция президента
Как выглядит резиденция президента Казахстана после беспорядков
19:42 11.01.2022 (обновлено: 19:53 11.01.2022)
Журналисты засняли здание старой резиденции президента Казахстана в Алма-Ате после штурма и поджога.
Протестующие захватили старую резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате пятого января. Здание – недействующее после переноса столицы страны в Нур-Султан. Это памятник архитектуры и истории. Неподалеку расположена городская администрация – акимат, здание которой демонстранты также штурмовали и подожгли.
Журналисты сняли свежие кадры резиденции президента Казахстана в Алма-Ате и ее окрестностях. На видео можно в деталях рассмотреть все последствия беспорядков: это и выбитые окна, и сожженные автомобили, и залитые краской газоны.
Во время протестов резиденцию подожгли. Пожар охватил практически все здание. Сейчас оно находится под охраной. Вместе с местными органами правопорядка все важные государственные объекты в стране защищают миротворцы ОДКБ.