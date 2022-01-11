Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Видеокамера - Sputnik Молдова, 1920
Видео
Смотрите самые интересные и свежие видео о событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20220111/rezidentsiya-prezidenta-kazakhstan-besporyadky-47933913.html
Как выглядит резиденция президента Казахстана после беспорядков
Как выглядит резиденция президента Казахстана после беспорядков
Журналисты засняли здание старой резиденции президента Казахстана в Алма-Ате после штурма и поджога. 11.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-11T19:42+0200
2022-01-11T19:53+0200
видео
в мире
казахстан
резиденция президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0b/47933884_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c98ade289e6eb5bcd18c3838f2d59743.jpg
Протестующие захватили старую резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате пятого января. Здание – недействующее после переноса столицы страны в Нур-Султан. Это памятник архитектуры и истории. Неподалеку расположена городская администрация – акимат, здание которой демонстранты также штурмовали и подожгли.Журналисты сняли свежие кадры резиденции президента Казахстана в Алма-Ате и ее окрестностях. На видео можно в деталях рассмотреть все последствия беспорядков: это и выбитые окна, и сожженные автомобили, и залитые краской газоны.Во время протестов резиденцию подожгли. Пожар охватил практически все здание. Сейчас оно находится под охраной. Вместе с местными органами правопорядка все важные государственные объекты в стране защищают миротворцы ОДКБ.
казахстан
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0b/47933884_274:0:1234:720_1920x0_80_0_0_3aad6571cde62ef57139fc31a69e96e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, в мире, казахстан, резиденция президента

Как выглядит резиденция президента Казахстана после беспорядков

19:42 11.01.2022 (обновлено: 19:53 11.01.2022)
© Ruptly
Подписаться на
Журналисты засняли здание старой резиденции президента Казахстана в Алма-Ате после штурма и поджога.
Протестующие захватили старую резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате пятого января. Здание – недействующее после переноса столицы страны в Нур-Султан. Это памятник архитектуры и истории. Неподалеку расположена городская администрация – акимат, здание которой демонстранты также штурмовали и подожгли.
Журналисты сняли свежие кадры резиденции президента Казахстана в Алма-Ате и ее окрестностях. На видео можно в деталях рассмотреть все последствия беспорядков: это и выбитые окна, и сожженные автомобили, и залитые краской газоны.
Во время протестов резиденцию подожгли. Пожар охватил практически все здание. Сейчас оно находится под охраной. Вместе с местными органами правопорядка все важные государственные объекты в стране защищают миротворцы ОДКБ.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:11Российский эксперт: какой будет цена на газ для Молдовы в ближайшее время
19:42Как выглядит резиденция президента Казахстана после беспорядков
19:10Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:47Бывший пограничник замешан в контрабанде сигарет на 200 тысяч леев
18:15В огненном плену: в Чили сгорели 100 домов в неблагополучном квартале
17:45ВОЗ рассказала, когда половина Европы заразится "омикроном"
17:26Еще одна молдавская спортсменка отобралась на Олимпийские игры в Пекине
17:15Чужие здесь не ходят: США заметили возрождение СССР
16:45The Rolling Stones - 60: легендарную рок-группу напечатают на марках
16:35Туристическое агентство в Кишиневе выдавало поддельные COVID-сертификаты
16:12"Россия - женского рода": Захарова ответила Сикорскому и упрекнула Псаки
15:45Шипящий "клад" обнаружили спасатели в подвале детского сада в Молдове
15:15Счетная палата начала аудит в "Молдовагазе"
14:45Инь-ян с молдавским акцентом: россиянка раскрывает загадку края
14:12АО "Молдовагаз" подтвердило возможность роста тарифа на газ
13:30России нужен конкретный ответ на озабоченности в контексте нерасширения НАТО
13:05Какова сумма аванса "Молдовагаза" поставщику и может ли компанию спасти кредит
12:49В EMA дали положительное заключение о стандартах "Спутника V"
12:28Спыну попросил отсрочки у Миллера по выплате аванса за поставки газа на январь
12:12В Молдову придут сильные морозы и снег