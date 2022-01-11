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России нужен конкретный ответ на озабоченности в контексте нерасширения НАТО
России нужен конкретный ответ на озабоченности в контексте нерасширения НАТО
В Женеве прошли консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности.
2022-01-11T13:30+0200
2022-01-11T14:27+0200
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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. России нужен конкретный ответ на озабоченности, прежде всего в контексте нерасширения НАТО, увиливания неинтересны, заявил РИА Новости источник в кругах, близких к переговорам.Кроме того, было отмечено, что на встрече в Женеве Россия "разжевала" США предложения по безопасности, "чтобы не было каких-то недопониманий".Он также подчеркнул "прямой смысл" договоренностей России и США, "иначе угрозы мировой безопасности возрастут".Украинский вопросМосква призывает Вашингтон не уходить от ответственности по невступлению Украины в НАТО, именно в США принимают такие решения, заявил агентству источник в кругах, близких к переговорам.Тот же источник утверждает, что США сохраняют "твердолобую позицию" по Украине и не хотят обсуждать без Киева тему вступления этой страны в НАТО.Он также отметил: Москва надеется, что в США не возобладает позиция тех, кто выступает за новые санкции против России из-за Украины.Также сообщается, что США пообещали предоставить РФ ответ на предложения по безопасности в письменном виде на следующей неделе.Переговоры в ЖеневеКонсультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности Россия и США провели в Женеве 9-10 января. Затем в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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в мире, нато, сша

России нужен конкретный ответ на озабоченности в контексте нерасширения НАТО

13:30 11.01.2022 (обновлено: 14:27 11.01.2022)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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В Женеве прошли консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности.
КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. России нужен конкретный ответ на озабоченности, прежде всего в контексте нерасширения НАТО, увиливания неинтересны, заявил РИА Новости источник в кругах, близких к переговорам.

"Нам нужен конкретный ответ на наши озабоченности, прежде всего в контексте нерасширения НАТО. Всякие увиливания нам не интересны", - сказал источник.

Кроме того, было отмечено, что на встрече в Женеве Россия "разжевала" США предложения по безопасности, "чтобы не было каких-то недопониманий".
"На переговорах российская делегация "разжевала" наше предложение. Чтобы каких-то недопониманий не возникло", - также отметил источник.
Он также подчеркнул "прямой смысл" договоренностей России и США, "иначе угрозы мировой безопасности возрастут".

Украинский вопрос

Москва призывает Вашингтон не уходить от ответственности по невступлению Украины в НАТО, именно в США принимают такие решения, заявил агентству источник в кругах, близких к переговорам.
"Это же НАТО, и в первую очередь Вашингтон, принимают или не принимают новых членов, а не Украина сама по себе что-то заявляет. От ответственности не надо уходить", - сказал источник.
Тот же источник утверждает, что США сохраняют "твердолобую позицию" по Украине и не хотят обсуждать без Киева тему вступления этой страны в НАТО.
"Из сопряженных аспектов можно отметить (США – ред.) их твердолобую позицию по Украине. Мол, без Украины мы тему ее вступления в НАТО обсуждать не будем", - сказал источник.
Он также отметил: Москва надеется, что в США не возобладает позиция тех, кто выступает за новые санкции против России из-за Украины.

"В Штатах, вообще, похоже, есть ребята, которые готовы объявить России новые санкции за ненападение на Украину. Очень хотелось бы верить, что их позиция не возобладает над здравым смыслом",- сказал собеседник агентства РИА Новости.

Также сообщается, что США пообещали предоставить РФ ответ на предложения по безопасности в письменном виде на следующей неделе.

Переговоры в Женеве

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности Россия и США провели в Женеве 9-10 января. Затем в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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