https://ru.sputnik.md/20220111/rossiya-i-nato-chem-vse-zakonchitsya-47905596.html

Россия и НАТО: чем все закончится

Россия и НАТО: чем все закончится

Чем закончится геополитическое противостояние в мире

2022-01-11T08:30+0200

2022-01-11T08:30+0200

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радио

россия

нато

угрозы

международные отношения

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"Расширение НАТО на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Трансатлантический блок сам по себе является рудиментом холодной войны", – заявил посол России в США Анатолий Антонов.Подобного мнения придерживаются многие российские военные эксперты и политологи. Насколько тревожным является факт расширения военного блока или опасность преувеличена? Чем закончится противостояние России и НАТО?Обо всем этом расскажут российские эксперты - директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов и член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

россия

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2022

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

россия, нато, угрозы, международные отношения