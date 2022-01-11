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https://ru.sputnik.md/20220111/rossiya-i-nato-chem-vse-zakonchitsya-47905596.html
Россия и НАТО: чем все закончится
Россия и НАТО: чем все закончится
Чем закончится геополитическое противостояние в мире
2022-01-11T08:30+0200
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россия
нато
угрозы
международные отношения
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"Расширение НАТО на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Трансатлантический блок сам по себе является рудиментом холодной войны", – заявил посол России в США Анатолий Антонов.Подобного мнения придерживаются многие российские военные эксперты и политологи. Насколько тревожным является факт расширения военного блока или опасность преувеличена? Чем закончится противостояние России и НАТО?Обо всем этом расскажут российские эксперты - директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов и член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
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россия, нато, угрозы, международные отношения

Россия и НАТО: чем все закончится

08:30 11.01.2022
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" пытаемся понять, чем закончится мировое геополитическое противостояние.
"Расширение НАТО на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Трансатлантический блок сам по себе является рудиментом холодной войны", – заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Подобного мнения придерживаются многие российские военные эксперты и политологи. Насколько тревожным является факт расширения военного блока или опасность преувеличена? Чем закончится противостояние России и НАТО?
Обо всем этом расскажут российские эксперты - директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов и член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
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