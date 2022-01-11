https://ru.sputnik.md/20220111/rossiya-zhenskogo-roda-zakharova-otvetila-na--47928434.html

"Россия - женского рода": Захарова ответила Сикорскому и упрекнула Псаки

"Россия - женского рода": Захарова ответила Сикорскому и упрекнула Псаки

Мария Захарова ответила евродепутату Сикорскому на оскорбительное высказывание в адрес РФ и усомнилась в компетентности Джен Псаки.

2022-01-11T16:12+0200

2022-01-11T16:12+0200

2022-01-11T16:12+0200

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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла осмеянию высказывание евродепутата от Польши и экс-главы польского МИД Радослава Сикорского.Он позволил себе заявить, что Россия может "получить по яйцам". "Так экс-глава МИД Польши отреагировал на слова Сергея Лаврова о НАТО как о геополитическом проекте по освоению "бесхозных" земель после распада ОВД и СССР", - пишет RT.В качестве ответа Мария Захарова напомнила чиновнику, что "Россия — женского рода". "Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия", - также отметила Захарова."Псаки явно не в курсе того, что происходило в Женеве""Некомпетентность и непрофессионализм" снова продемонстрировала представитель Белого дома Джен Псаки - об этом в ходе программы "60 минут" на канале Россия 1 заявила Мария Захарова.Официальный представитель МИД России таким образом прокомментировала недавнее заявление Псаки. На брифинге 10 января она сообщила: США готовятся к тому, что Россия будет лгать об итогах переговоров о стратегической стабильности."Мы готовимся к возможности и вероятности, никто не должен удивиться, если Россия распространит дезинформацию о договоренностях, которых не было", - сказала Псаки.Представитель Белого дома неоднократно подставляла руководство США своими некомпетентными заявлениями, - заявила 11 января Мария Захарова."Это человек (Псаки), который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм", - сказала Захарова в ходе программы "60 минут" на канале Россия 1.На брифинге Псаки также отметила, что "Россия может пойти еще дальше и заявить о чем-то как о предлоге для дальнейшей дестабилизирующей активности".Мария Захарова, со своей стороны, опубликовала в своем Telegram видео, в котором разъяснила, что в Женеве российская сторона изложила свою позицию предельно ясно.Захарова также отметила, что Россия ожидает "скорого и оперативного" ответа от США."Мы ожидаем ответа Вашингтона, причем скорого, оперативного. Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел, он по-прежнему на стороне Соединенных Штатов Америки. Надо, чтобы это поняла и госпожа Джен Псаки, которая явано не в курсе того, что происходило в Женеве. Что касается многочисленных сделанных невпопад заявлений пресс-сектераря Белого дома, то вызывает искреннее сожаление, что американскаое руководство представлено людьми, настолько не владеющими предметом", - отметила она. Официальный представитель МИД подчеркнула, что "подобные заявления вредят самим США и демонстрируют нежелание вникать в контекст и соприкасаться с реальностью"."Советуем коллеге не забывать подключать критическое мышление и хотя бы самые важные сюжеты тщательно перепроверять. Просто чтобы не показывать всему миру свою некомпетентность", - подытожила Захарова.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ru.sputnik.md/20220110/ryabkov-peregovory-garantiyam-bezopasnosti-47907603.html

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в мире, сша, польша, политика, мария захарова