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Российский эксперт: какой будет цена на газ для Молдовы в ближайшее время
20:11 11.01.2022 (обновлено: 20:19 11.01.2022)
© AP Photo / Aurel ObrejaМужчины стоят рядом с трубопроводами национальной газораспределительной сети за пределами Унген, Молдова
© AP Photo / Aurel Obreja
Молдова получила от "Газпрома" весьма комфортную скидку относительно спотовых цен на газ на европейском рынке, утверждает аналитик из России.
КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. К сегодняшнему дню Молдова сэкономила более 300 миллионов долларов на контракте с "Газпромом". Об этом заявил вице-премьер молдавского правительства Андрей Спыну на прошедшей 11 января пресс-конференции.
"Газовый контракт для Молдовы не является "калькой" со спотового рынка, иначе республике сейчас пришлось бы платить более 1000 долларов за тысячу кубометров, – сказал в интервью Sputnik Молдова аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Мы видели, когда по окончании предыдущего соглашения с "Газпромом" в октябре Молдовой был заключен краткосрочный контракт, полностью привязанный к споту, цена на газ для республики просто "улетела". Так что нынешний контракт "Молдовагаза" и "Газпрома" действительно можно назвать достаточно комфортным в текущих реалиях энергетического рынка Европы".
И хотя подробности ценообразования в рамках действующего газового контракта не разглашаются, из озвученной Андреем Спыну закупочной цены на январь можно, по мнению Юшкова, сделать некоторые выводы относительно условий, прописанных в договоре.
"В ходе переговоров в октябре могли обсуждаться только два варианта: либо цены на газ для Молдовы жестко привязываются к текущему спотовому ценообразованию, либо республика получает тот же спот, но с некой фиксированной скидкой. Торг, полагаю, шел именно о ее размере", – говорит российский эксперт.
По его мнению, изначально "Газпром" предлагал скидку в 10-20%, представители Молдовы просили 40-50%. Если сопоставить уровень нынешних спотовых цен на европейском энергетическом рынке (1000-1100 долларов за тысячу кубометров) и январскую цену для Молдовы (646 долларов), то получается, что стороны сошлись на скидке примерно в 35%, говорит Юшков.
"Из этого можно заключить, что "Газпром" не стал "дожимать" переговорщиков от Молдовы, хотя с точки зрения коммерческого торга все козыри были у него на руках. И мы, конечно, помним слова представителя российской компании Сергея Куприянова о том, что, учитывая экономическое состояние Молдовы, руководство России попросило "Газпром" отнестись с пониманием к потребностям молдавских потребителей", – отметил эксперт.
Молдавский вице-премьер Спыну в ходе пресс-конференции во вторник заявил, что по итогам января не исключает повышения тарифов на бытовой газ, оговорившись при этом: надо еще посмотреть, какой в этом месяце окажется биржевая цена.
Между тем, по мнению Юшкова, предпосылок для заметного роста (впрочем, как и понижения) газовых цен на европейских биржах нет.
"В данный момент спотовые цены в Европе медленно пошли вниз, поскольку в Азии немного стабилизировался рынок и часть танкеров с СПГ перенаправились на европейский континент. Плюс температуры сейчас не такие низки. И все это было позитивно воспринято рынком", – утверждает Юшков.
Однако, говорит эксперт, европейцы плохо подготовились к нынешней зиме, газа в подземных хранилищах Европы в 2021 году оказалось меньше, чем в среднем за последние 10 лет.
"К концу января газа в европейских хранилищах останется совсем мало, его недостаток придется компенсировать текущим импортом, что не позволит ценам опуститься ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. А значит, конкретно для Молдовы цена останется на уровне 600-650 долларов, то есть в пределах сегодняшнего ценообразования", – уверен Юшков.
Отметим также и то, что в Молдове уже заговорили о теоретической возможности пересмотра нынешнего контракта между "Газпромом" и "Молдовагаз". Так, депутат от PAS Лилиан Карп утверждает, что "сейчас обсуждается вопрос пересмотра договора с "Газпромом", чтобы "Молдовагаз" не платил авансом 50%, как это предусмотрено сейчас".
При этом, по информации Игоря Юшкова, контракт, если он будет пересмотрен, может измениться в совсем другой части, нежели та, о которой говорит Карп.
"Да, уже звучали высказывания о том, что в 2022 году в газовом контракте с Молдовой может быть пересмотрена формула ценообразования. Звучит это довольно логично, потому что сейчас европейский энергетический рынок проходит очевидный период кризиса, цены чрезмерно высоки. И совершенно непонятно, какой будет ситуация летом этого года. Возможно, мы увидим возврат спотовых цен на газ на уровень 200-300 долларов за тысячу кубометров. В этом случае стороны могут пересмотреть условия контракта в сторону уменьшения скидки для Молдовы, чтобы соглашение отвечало реалиям рынка", – считает Юшков.
Ранее стало известно о том, что закупочная цена природного газа, получаемого АО "Молдовагаз" от ПАО "Газпром", составила в январе 2022 года 646 долларов США за тысячу кубометров.
"Если ритм снижения цены на газ в первые 10 дней января сохранится, то к февралю цена закупки на газ станет намного меньше, может быть, 500 или 550 долларов. Думаю, нужно подождать еще 10 дней, примерно 20 января определят, есть ли необходимость повышения тарифа, и если да, то насколько", – объяснил вице-премьер Молдовы.
В то же время Спыну считает, что тариф на газ "должен быть стабильным, чтобы граждане и предприниматели могли планировать расходы".
"В январе прогнозируемый дефицит от "Молдовагаза" будет примерно 25 миллионов евро, если говорить про аванс, на который может не хватить", – уточнил Спыну.
Вице-премьер также рассказал, что провел в понедельник дискуссию с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.