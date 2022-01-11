https://ru.sputnik.md/20220111/rost-sluchaev-covid-19-47941001.html

"Омикрон" может повысить количество заболевших в России до шестизначных чисел

"Омикрон" может повысить количество заболевших в России до шестизначных чисел

Заболеваемость COVID-19 в России при неблагоприятном развитии ситуации может достичь 100 000 случаев в сутки, заявила глава Роспотребнадзора

2022-01-11T20:57+0200

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2022-01-11T22:02+0200

коронавирус

россия

роспотребнадзор

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КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. При неблагоприятном развитии ситуации с коронавирусом в России и несоблюдении противоэпидемических требований, число новых случаев заражения в сутки может достигнуть шестизначных чисел. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, сообщает РИА Новости."Мы (Роспотребнадзор – ред.) рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и пессимистичные и оптимистичные. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории РФ, при неблагоприятном развитии и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года", – сказала Попова.Она отметила, что на территории РФ фиксируется достаточно широкое выявление "омикрона", случаи инфицирования зарегистрированы уже в 13 регионах страны, их общее количество на сегодняшний день достигло 305 случаев."И уже на примере РФ мы убедились в крайне быстром распространении вируса и его высокой контагиозности", – сказала Попова.По ее словам, на данный момент очаги заболевания закрыты, все вылечились.Тем не менее, глава Роспотребнадзора подчеркнула, что носитель "омикрон"-штамма коронавируса может быть заразным уже на вторые сутки после инфицирования, а симптомы могут появиться на третий-пятый день."С учетом того, что инкубационной период "омикрона" короче, чем у предшествующих штаммов, после инфицирования человек может быть заразным для окружающих уже буквально через сутки – двое, а симптомы заболевания наступят позже, на третьи – пятые сутки", – отметила Попова.Штамм COVID-19 "омикрон" был официально зафиксирован и у пациентов в Молдове. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник глава Национального агентства общественного здоровья Николай Желамски.По его словам, было подтверждено 16 случаев заражения данным штаммом, восемь человек госпитализированы со средней формой заболевания, еще двое – с тяжелой. Среди зараженных есть беременная женщина и двухмесячный младенец.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://ru.sputnik.md/20220111/voz-rasskazala-kogda-polovina-evropy-zarazitsya-omikronom-47930837.html

https://ru.sputnik.md/20220111/kishineov-rayon-oranzhevyy-kod-covid-47912377.html

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