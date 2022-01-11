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https://ru.sputnik.md/20220111/schetnaya-palata-nachala-audit-moldovagaz-47927842.html
Счетная палата начала аудит в "Молдовагазе"
Счетная палата начала аудит в "Молдовагазе"
Счетная палата приступила к проверкам предприятий в области газоснабжения.
2022-01-11T15:15+0200
2022-01-11T15:15+0200
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в молдове
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молдовагаз
аудит
счетная палата
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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Специалисты Счетной палаты начали аудит в АО "Молдовагаз" во вторник утром. Об этом сообщил глава компании-поставщика Вадим Чебан. Напомним, 7 января вступил в силу закон о публичном аудите в АО "Молдовагаз".В законе прямо не указаны предприятия, в которых должны пройти проверки, но из текста становится ясно, что главной целью для аудита будет "Молдовагаз" — главный поставщик природного газа в республику.Согласно закону, Счетная палата Молдовы сможет проводить внешний аудит предприятий с государственным капиталом в области газоснабжения.Специально принятый закон позволит проводить аудит на предприятиях отрасли, независимо от типа собственности, юридической формы или доли государства в их капитале.Целью аудита, в соответствии с проектом, будет оценка деятельности газовых предприятий с точки зрения соответствия произведенных затрат и инвестиций.Согласно законопроекту, аудит Счетная палата должна завершить до 31 ноября 2022 года.Напомним, в конце октября АО "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет.
https://ru.sputnik.md/20220102/moldovagaz-audit-schetnaya-palata-47699094.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, молдовагаз, аудит, счетная палата

Счетная палата начала аудит в "Молдовагазе"

15:15 11.01.2022
CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin / Калькулятор и очки, график
Калькулятор и очки, график - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin /
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Счетная палата приступила к проверкам предприятий в области газоснабжения.
КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Специалисты Счетной палаты начали аудит в АО "Молдовагаз" во вторник утром. Об этом сообщил глава компании-поставщика Вадим Чебан.
"Постарались обеспечить коллег всеми необходимыми для работы условиями", - написал Чебан на своей странице в социальных сетях.
Напомним, 7 января вступил в силу закон о публичном аудите в АО "Молдовагаз".
В законе прямо не указаны предприятия, в которых должны пройти проверки, но из текста становится ясно, что главной целью для аудита будет "Молдовагаз" — главный поставщик природного газа в республику.
Согласно закону, Счетная палата Молдовы сможет проводить внешний аудит предприятий с государственным капиталом в области газоснабжения.
Специально принятый закон позволит проводить аудит на предприятиях отрасли, независимо от типа собственности, юридической формы или доли государства в их капитале.
Целью аудита, в соответствии с проектом, будет оценка деятельности газовых предприятий с точки зрения соответствия произведенных затрат и инвестиций.
Согласно законопроекту, аудит Счетная палата должна завершить до 31 ноября 2022 года.
Напомним, в конце октября АО "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет.
Глава Молдовагаз Вадим Чебан - Sputnik Молдова, 1920, 02.01.2022
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Глава "Молдовагаза" считает, что аудит должна проводить не Счетная палата
2 января, 07:30
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