https://ru.sputnik.md/20220111/schetnaya-palata-nachala-audit-moldovagaz-47927842.html

Счетная палата начала аудит в "Молдовагазе"

Счетная палата начала аудит в "Молдовагазе"

Счетная палата приступила к проверкам предприятий в области газоснабжения.

2022-01-11T15:15+0200

2022-01-11T15:15+0200

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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Специалисты Счетной палаты начали аудит в АО "Молдовагаз" во вторник утром. Об этом сообщил глава компании-поставщика Вадим Чебан. Напомним, 7 января вступил в силу закон о публичном аудите в АО "Молдовагаз".В законе прямо не указаны предприятия, в которых должны пройти проверки, но из текста становится ясно, что главной целью для аудита будет "Молдовагаз" — главный поставщик природного газа в республику.Согласно закону, Счетная палата Молдовы сможет проводить внешний аудит предприятий с государственным капиталом в области газоснабжения.Специально принятый закон позволит проводить аудит на предприятиях отрасли, независимо от типа собственности, юридической формы или доли государства в их капитале.Целью аудита, в соответствии с проектом, будет оценка деятельности газовых предприятий с точки зрения соответствия произведенных затрат и инвестиций.Согласно законопроекту, аудит Счетная палата должна завершить до 31 ноября 2022 года.Напомним, в конце октября АО "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет.

https://ru.sputnik.md/20220102/moldovagaz-audit-schetnaya-palata-47699094.html

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